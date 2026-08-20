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Stratejik teknolojilerde insan kaynağı seferberliği: doktora programı 550 öğrenciyle başlıyor

Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip ve ileri bilgisayar alanlarında 550 doktora öğrencisiyle başlayacak programla 5 yılda yaklaşık 3 bin araştırmacı yetiştirileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 21:02

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EDİTÖR: Elif Demir

Stratejik teknolojilerde insan kaynağı seferberliği: doktora programı 550 öğrenciyle başlıyor

Programın kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin stratejik teknoloji alanlarındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni bir adımı kamuoyuna duyurdu. Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı çerçevesinde ilk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilecek ve 20 araştırma üniversitesinde yetiştirilecek. Programın hedefi, beş yıl sonunda toplamda yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırmak.

Nasıl işleyecek:

Program, öncelikli dört alana odaklanıyor: yapay zekâ ve akıllı sistemler, siber güvenlik, çip teknolojileri ile donanım ve bilgisayar sistemleri. Seçilen adaylar aynı zamanda üniversitelerde araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek; böylece eğitimle istihdam iç içe yürütülecek. Amaç, üniversitelerde üretilen bilginin laboratuvar ve akademik yayınların ötesinde teknolojiye, ürüne, patente ve ekonomik değere dönüşmesini hızlandırmak.

Beklenen etkiler:

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, programın Türkiye’nin bilim ve teknoloji iddiasını güçlü insan kaynağıyla destekleyeceğini belirtti. Özvar, savunma sanayinde elde edilen başarıların arkasındaki en önemli unsurun yetişmiş insan gücü olduğuna dikkat çekerek hedefin sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak olmadığını, aynı zamanda önümüzdeki 10 ve 20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmek olduğunu vurguladı. Program, 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ile Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacak.

Yetkililer, uzun vadeli bir insan kaynağı hamlesi olarak tasarlanan programla hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli araştırmacı kapasitesinin artırılacağını, ülkenin dijital egemenliği ve teknolojik bağımsızlığının nitelikli insan kaynağı üzerinden güçlendirileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK TEKNOLOJİ ALANLARINDA İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI YETİŞTİRMEYE...

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK TEKNOLOJİ ALANLARINDA İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI YETİŞTİRMEYE YÖNELİK YENİ PROGRAM DUYURULDU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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