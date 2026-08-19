Gaziantep'ten açıklama: milletvekili Meriç'in durumu iyi

Valilikten kısa açıklama
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bıçaklanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç hakkında basına kısa bir bilgi verdi ve milletvekilinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Vali Çeber'in ifadesi:
Çeber, yaptığı açıklamada Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve bu bilginin valilik tarafından paylaşıldığını ifade etti.
Olayın yansıması:
Valiliğin açıklaması, Meriç ile ilgili gelişmelere ilişkin resmi bilgilendirme niteliği taşıdı; halk ve siyaset çevreleri haberi takip ediyor.
Vali Çeber: "Bıçaklanan Yeni Parti Milletvekili Meriç'in sağlık durumu iyi"
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!