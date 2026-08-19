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Gaziantep'ten açıklama: milletvekili Meriç'in durumu iyi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bıçaklanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gaziantep'ten açıklama: milletvekili Meriç'in durumu iyi

Valilikten kısa açıklama

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bıçaklanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç hakkında basına kısa bir bilgi verdi ve milletvekilinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Vali Çeber'in ifadesi:

Çeber, yaptığı açıklamada Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve bu bilginin valilik tarafından paylaşıldığını ifade etti.

Olayın yansıması:

Valiliğin açıklaması, Meriç ile ilgili gelişmelere ilişkin resmi bilgilendirme niteliği taşıdı; halk ve siyaset çevreleri haberi takip ediyor.

Vali Çeber: &quot;Bıçaklanan Yeni Parti Milletvekili Meriç&#039;in sağlık durumu iyi&quot;

Vali Çeber: "Bıçaklanan Yeni Parti Milletvekili Meriç'in sağlık durumu iyi"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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