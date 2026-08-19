Hayatın iki yüzü: 66 yaşında üniversite sevinci, aynı gün evlat acısı

İlker Akbaş'ın sevincinin gölgelendiği gün

Nazilli'de yaşayan ve siyasi geçmişiyle tanınan AK Parti Nazilli eski İlçe Kadın Kolları Başkanı İlker Akbaş, bu yıl girdiği YKS'den aldığı sonuçla eğitim hayatına dönmenin sevincini yaşadı. Sınavdan elde ettiği 204 puan ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojisi Bölümü'ne yerleştiğini öğrenen Akbaş, kısa süreli bir sevinç yaşadı.

üniversite hayali ve ifadeleri:

Akbaş, üniversiteyi isteyerek tercih ettiğini daha önce yaptığı açıklamalarda vurgulamıştı. Kendisinin aktardığı sözler arasında, "Çok heyecanlıyım. Sıralarda oturacağım, Buharkent’e gideceğim" ifadesi yer aldı. Ayrıca yaşın öğrenmeye engel olmadığını şu cümleyle özetledi: "Öğrenmenin yaşı yoktur. Herkes her zaman bir şeylerle uğraşıp yeni şeyler öğrenmeli."

aynı gün gelen acı haber:

Ne var ki Akbaş'ın sevinci, aynı gün ailesini derinden sarsan bir haberle son buldu. Zihinsel engelli oğlu Murat Akbaş'ın hayatını kaybettiği bilgisini alan İlker Akbaş, bir anda büyük bir üzüntüyle karşılaştı. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Akbaş hem yıllar sonra gerçekleştirdiği üniversite hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşarken hem de evlat acısıyla sarsıldı.

Olayın ayrıntıları ve cenaze ile ilgili bilgiler ailenin ve yetkililerin açıklamaları doğrultusunda şekillenecek. Kamuoyuna yansıyan görüntü, bir insanın aynı zamanda hem umut hem de yas deneyimleyebildiğini gösteriyor; sosyal hayat ve eğitim hedefleriyle kişisel trajedilerin nasıl iç içe geçebildiğine dair çarpıcı bir örnek oluşturuyor.

66 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ KAZANARAK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞAYAN İLKER AKBAŞ