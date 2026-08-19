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Gazipaşa'da parke döşeme çalışmasında devrilen forklift sürücüyü hastaneye sevk etti

Gazipaşa'da parke döşeme çalışması sırasında devrilen forkliftin altında kalan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gazipaşa'da parke döşeme çalışmasında devrilen forklift sürücüyü hastaneye sevk etti

Gazipaşa'da parke döşeme çalışmasında devrilen forklift

Kaza ve ilk müdahale:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gökçesaray-Sazak yolunda saat 16.30 sıralarında yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle forklift devrildi. Devrilen araç altında kalan sürücü H. T., kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Hastane sevki ve soruşturma:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, önce Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tetkiklerin ardından daha ileri tedavi ve değerlendirme amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI SIRASINDA FORKLİFTİN DEVRİLMESİ...

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI SIRASINDA FORKLİFTİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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