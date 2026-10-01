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Gazze'de Al-Taj enkazından çıkarılan 105 kişi defnedildi

Gazze'de Al-Taj Kulesi enkazından çıkarılan, 47'si çocuk ve 32'si kadın olmak üzere toplam 105 Filistinli toplu cenazeyle defnedildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gazze'de Al-Taj enkazından çıkarılan 105 kişi defnedildi

Toplu cenaze töreni yapıldı

Gazze kentinde Al-Taj Kulesi ve çevresindeki binaların enkazından son iki hafta içinde çıkarılan 105 Filistinli için toplu cenaze töreni düzenlendi. Törene siyasi grupların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı; cenazeler Filistin bayraklarına sarılı kefenler içinde taşındı.

Cenazeler ve kurtarma çalışmaları:

Sivil Savunma ekipleri, Mısır Komitesi ile iş birliği halinde yürütülen ve 17 gün süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu bu cenazelere ulaşıldığını bildirdi. Enkazdan çıkarılanlar arasında 47'si çocuk ve 32'si kadın bulunuyor. Cenazelerin Ramlaoui, Mahlawi, Sharaf, Jarada, Muhanna, Banna ve Bakhit ailelerine mensup olduğu belirtildi.

Saldırının kaynağı olarak gösterilen olayda, İsrail savaş uçaklarının 25 Ekim 2023 tarihinde Al-Taj Kulesi ile çevresini bombaladığı ve bunun sonucunda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarını, ekipman, ağır iş makinesi ve yakıt eksikliği gibi lojistik engeller güçleştiriyor.

Can kaybı ve insani tablo:

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, farklı bölgelerdeki yıkıntıların altında 8 binden fazla cenazenin bulunduğunu ifade etmişti. Zorlu insani ve operasyonel koşullara rağmen aileler, yakınlarının enkazdan çıkarılıp defin işlemlerinin yapılması için beklemeye devam ediyor.

Resmi açıklamalar göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.439, yaralı sayısı 5.052 olarak kaydedildi. Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74.040, yaralı sayısı ise 175.168 olarak bildirildi.

Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve naaşları son iki hafta içinde enkazdan...

Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve naaşları son iki hafta içinde enkazdan çıkarılan 105 Filistinli için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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