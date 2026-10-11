Gazzeliler kışı çökme riski taşıyan hasarlı binalarda karşılıyor

Gazze'de barınma krizi derinleşiyor:

İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve güvenli sığınak bulamayan binlerce Gazzeli, kışın yaklaşmasıyla birlikte çatlamış duvarlar ve çökme riski taşıyan çatılarla mücadele eden hasarlı binalarda yaşamaya zorlanıyor. Aileler, yağmur, kuvvetli rüzgâr ve soğuğun etkisiyle hem fiziksel hem de psikolojik baskı altında bulunuyor.

Yerinden edilmenin boyutları ve altyapı hasarı:

Uydu görüntülerine dayanan analizler ile hükümet kurumları ve Birleşmiş Milletler’in değerlendirmelerine göre Gazze Şeridi’ndeki bina ve yapıların yaklaşık %82 ila %90’ı tamamen veya kısmen yıkıldı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü’nün tahminleri, savaş nedeniyle bölgede 1,7 ile 1,8 milyon kişinin yerinden edildiğini gösteriyor; bu sayı Gazze nüfusunun yaklaşık %90’ına tekabül ediyor. Bu tablo, güvenli barınak eksikliğini ve acil kış hazırlıklarının önemini ortaya koyuyor.

Hayatını tehlikeye atan barınma koşulları:

Gazze kentinin batısında yaşayan Rawya Al-Farram, ailesiyle birlikte kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndan göç ederek hasarlı bir binaya sığınmak zorunda kaldığını anlatıyor. Al-Farram, “Burası oturulmaya elverişli değil ve çökme riski taşıyor. Böceklerden ve kemirgenlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Kışta su altında kalıyoruz. Binanın her an çökebileceğinden korkuyoruz” diyerek günlük tehlikeyi özetliyor.

Al-Farram, alternatif barınak bulamadıklarını ve çadır talep etmelerine rağmen hiçbir yardım alamadıklarını belirtiyor: “Bu bina rüzgâr veya yağmur nedeniyle her an çökebilir ancak başka seçeneğimiz yok. Satın alamıyoruz çünkü çok pahalılar ve ekonomik durumumuz son derece kötü.”

Benzer şekilde Muhammed Al-Najjar da ailesiyle ağır hasarlı bir binada kalmaktan başka yolu olmadığını söylüyor. Al-Najjar, kışın binaya su sızması, düşen taş parçaları gibi doğrudan tehlikelerle karşılaştıklarını ve yerinden edilenleri kabul edebilecek kamp kalmadığını vurguluyor. İnsani yardım kuruluşlarına ve yetkililere çağrıda bulunarak, bir çadır verilmesi halinde derhal ayrılacağını ifade ediyor.

Acil ihtiyaçlar ve insani yardım çağrısı:

Gazzelilerin anlattıkları, acil kış yardımlarının yetersizliğini ve hasarlı yapıların riskini gözler önüne seriyor. Güvenli barınak eksikliği, yetersiz çadır ve altyapı desteği ile birleşince aileleri hem fiziksel çöküş tehlikesiyle hem de sağlığı tehdit eden koşurlarla yüz yüze bırakıyor. Yerinden edilenlerin büyük çoğunluğunun alternatif seçenekleri kalmadığı bu ortamda, insani yardım ve koruyucu önlemlerin hızla genişletilmesi gerektiği öne çıkıyor.

Gazze’deki durum, sadece anlık bir barınma sorunu olmaktan çıkarak mevsimsel koşulların etkisiyle hayat kurtarıcı müdahalelerin aciliyetini artırıyor. Sığınma arayan ailelerin güvenli ve dayanıklı barınaklara erişimi sağlanana dek risklerin devam edeceği belirtiliyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA EVLERİNİ KAYBEDEN VE SIĞINACAK YER BULAMAYAN BİNLERCE GAZZELİ, KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA ÇÖKME RİSKİ TAŞIYAN HASARLI BİNALARDA BARINMAK ZORUNDA KALIYOR