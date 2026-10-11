Kayseri'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne yeşil bayrak ödülü

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi uluslararası düzeyde tescillendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve nitelikli yeşil alanlar oluşturma hedefinin uluslararası bir ödülle tescillenmesini sağladı. 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, park ve yeşil alan yönetimi, çevre kalitesi ve ziyaretçilere sunulan hizmet standartları açısından prestijli Green Flag Award (Yeşil Bayrak) ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni ve değerlendirme süreci:

Ödül, 07-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Peyzaj İstanbul Fuarı 2026 kapsamındaki törenle Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkililerine takdim edildi. Green Flag Award Uluslararası Program Geliştirme Müdürü Carl McClean, ödülü Belediye Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı'ya sundu. Değerlendirme heyetinin sahada gerçekleştirdiği incelemeler; bakım, sürdürülebilir uygulamalar, kullanıcı memnuniyeti ve çevresel kalite gibi kriterlere odaklandı.

Kayseri için anlamı ve belediyenin vizyonu:

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri'nin en geniş yeşil yaşam alanlarından biri olarak doğayla iç içe dinlenme, açık hava faaliyetleri ve sosyal kullanım imkânları sunuyor. Bu ödül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yalnızca yeni alanlar yaratma değil, mevcut alanları uluslararası standartlarda yönetme ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakma hedefini ortaya koyuyor. Belediye bünyesindeki Millet Bahçesi ve Parklar Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları, kentin yeşil alan niteliğinin artırılmasına odaklandı.

Belediye yetkilileri, ödülün kent estetiği, çevre kalitesi ve ziyaretçi deneyimine verilen önemin dışa vurumu olduğunu vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın daha yeşil ve sağlıklı bir kent hedefi doğrultusundaki politikaları kapsamında, bu tür uluslararası kabul gören başarıların artmasının planlandığı belirtildi.

Green Flag Award'ın getirdiği uluslararası tanınırlık, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yönetim anlayışını ve sürdürülebilir uygulamalarını öne çıkarırken, Kayseri'nin yeşil alan yatırımlarına yönelik yaklaşımını da güçlendiriyor. Bu başarı, kent sakinlerine sunulan açık alanların korunması, geliştirilmesi ve uzun dönemli yönetimine dair somut bir gösterge olarak kabul ediliyor.

MİLYON 260 BİN METREKARELİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ, PARK VE YEŞİL ALANLARDA KALİTE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BAŞARILI YÖNETİMİN ULUSLARARASI GÖSTERGELERİNDEN BİRİ OLAN GREEN FLAG AWARD (YEŞİL BAYRAK) ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. ÖDÜL,