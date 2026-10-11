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Anızı ateşe veren çiftçiye idari ve adli işlem

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Konakpınar köyünde tarlasındaki anızı yakan çiftçiye jandarma müdahalesi sonrası idari para cezası ve adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Anızı ateşe veren çiftçiye idari ve adli işlem

Kurtalan'da anız yangını kontrol altına alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyü'nde yeni ekim dönemi öncesi tarlasını hazırlamak isteyen bir çiftçi, arazide kalan anızı ateşe verdi. Tarladan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Müdahale ve yaptırım:

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının büyümesini engelleyerek çevreye daha fazla zarar gelmesini önledi. Tarlasındaki samanı yakmak suretiyle çevreye ve toprağa zarar verdiği belirlenen kişiye ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulandı. Ayrıca, olayla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililerden uyarı:

Yetkililer, anız yakmanın toprağın verimliliğini düşürdüğünü, biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini ve kontrolsüz yangınlara davetiye çıkardığını vurguladı. Vatandaşlar, tarla temizliğinde kontrollü yöntemler kullanmaları ve anız yakmamaları konusunda uyarıldı.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE EKİM ÖNCESİ TARLASINDAKİ ANIZI YAKAN ÇİFTÇİYE JANDARMA EKİPLERİ...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE EKİM ÖNCESİ TARLASINDAKİ ANIZI YAKAN ÇİFTÇİYE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN CEZA KESİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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