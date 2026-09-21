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Gebze'de şehir içi otobüs virajı alamayıp karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 41 BR 394 plakalı belediye otobüsü virajı alamayıp 60 metre kaydı; iki otomobile çarparak 3 kişinin hafif yaralanmasına yol açtı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 22:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gebze'de şehir içi otobüs virajı alamayıp karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı

Gebze'de şehir içi otobüs virajı alamayıp karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan kazada, bir şehir içi yolcu otobüsünün virajı alamayarak kontrolden çıkması sonucu iki otomobil ile çarpıştı. Olayda üç kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgedeki ekiplerin hızlı müdahalesi olası daha büyük bir faciayı engelledi.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, sürücü E.Ö. yönetimindeki 41 BR 394 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı üzerinde virajı alamayarak kontrolden çıktı. Otobüsün yaklaşık 60 metre kayarak karşı şeride geçtiği ve burada 41 AYC 100 plakalı Fiat marka otomobil ile 41 UU 814 plakalı Hyundai marka otomobile çarptığı bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Polis ekipleri çevrenin güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve etkilenenleri hastaneye nakletti. Kazada toplam 3 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Virajı alamayan otobüs, iki otomobile çarptı

Virajı alamayan otobüs, iki otomobile çarptı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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