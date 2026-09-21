Dolar 48,8155 +0,01%
Euro 55,9954 +0,07%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.842,03 -0,56%
EUR/USD 1,1468 -0,01%
Brent Petrol 97,66 +1,48%
--°

Salihli'de kuyumcuda silahlı saldırı: esnafın müdahalesiyle şüpheli yakalandı

Salihli'de kuyumcuya düzenlenen silahlı soygun girişiminde iş yeri sahibi M.Ş. ve N.Ç. yaralandı; şüpheli esnafın müdahalesiyle yakalandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 23:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Salihli'de kuyumcuda silahlı saldırı: esnafın müdahalesiyle şüpheli yakalandı

olayın gelişimi:

Manisa'nın Salihli ilçesi Eskicami Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkânına yapılan silahlı soygun girişimi sırasında iki kişi yaralandı. Olay yerine arka sokaktan plakasız bir motosikletle gelen, başında motosiklet kaskı ve yüzünde bere bulunan bir şüpheli dükkâna girerek elindeki silahla ateş açtı.

Silahlı saldırıda iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç. yaralandı. İş yeri sahibinin direnişi sonucu şüpheli, altınları alamadan kaçmaya başladı. Kaçış anında çevredeki esnafların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüphelinin kimliği Z.B. olarak belirtildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alıp şüpheliyi gözaltına aldı.

görgü tanıkları ve müdahale:

Olayı ilk fark eden esnaflardan Mehmet Ay, silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve iş yerinin camlarının kırıldığını gördüğünü anlattı. Ay, şüphelinin dışarı çıktığı anda araya girip eline aldığı parke taşını şüpheliye doğru fırlattığını; bu sırada şüphelinin silahının elinden düştüğünü söyledi.

Mehmet Ay, ardından şüphelinin üzerine atlayarak onu yere düşürdüğünü ve çevredeki diğer esnafların da müdahalesiyle kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Esnaf müdahalesi, şüphelinin kaçışını engellemede belirleyici oldu.

güvenlik kaydı ve soruşturma:

Olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kaçış esnasında kendisine tepki gösteren vatandaşlara silah doğrulttuğu da görülüyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor; yaralanma, silahın kullanımı ve şüphelinin motosikleti gibi detaylar titizlikle inceleniyor. Olayla ilgili resmi açıklamaların polis soruşturması tamamlandıkça paylaşılması bekleniyor.

Manisa’da kuyumcu dükkanında silahlı soygun girişimi kamerada: 2 yaralı

Manisa’da kuyumcu dükkanında silahlı soygun girişimi kamerada: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul önündeki silah ihbarı velileri okula akın ettirdi
images

Diyarbakır'da alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü
images

Esnafın hızlı müdahalesi Manisa'daki kuyumcu soygun girişimini durdurdu
images

Güngören'de kontrolden çıkan otomobilin takla anı güvenlik kamerasında görüntüle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Okul güvenliği için eşgüdüm: 81 ilin valileri Erzincan'da toplandı

Atatürk Üniversitesi'nde kültürel miras politikalarının geleceği masaya yatırıldı

Çifte Minareli Medrese'de kadim izler sanatla yeniden hayat buldu

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı