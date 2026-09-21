Salihli'de kuyumcuda silahlı saldırı: esnafın müdahalesiyle şüpheli yakalandı

olayın gelişimi:

Manisa'nın Salihli ilçesi Eskicami Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkânına yapılan silahlı soygun girişimi sırasında iki kişi yaralandı. Olay yerine arka sokaktan plakasız bir motosikletle gelen, başında motosiklet kaskı ve yüzünde bere bulunan bir şüpheli dükkâna girerek elindeki silahla ateş açtı.

Silahlı saldırıda iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç. yaralandı. İş yeri sahibinin direnişi sonucu şüpheli, altınları alamadan kaçmaya başladı. Kaçış anında çevredeki esnafların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüphelinin kimliği Z.B. olarak belirtildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alıp şüpheliyi gözaltına aldı.

görgü tanıkları ve müdahale:

Olayı ilk fark eden esnaflardan Mehmet Ay, silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve iş yerinin camlarının kırıldığını gördüğünü anlattı. Ay, şüphelinin dışarı çıktığı anda araya girip eline aldığı parke taşını şüpheliye doğru fırlattığını; bu sırada şüphelinin silahının elinden düştüğünü söyledi.

Mehmet Ay, ardından şüphelinin üzerine atlayarak onu yere düşürdüğünü ve çevredeki diğer esnafların da müdahalesiyle kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Esnaf müdahalesi, şüphelinin kaçışını engellemede belirleyici oldu.

güvenlik kaydı ve soruşturma:

Olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kaçış esnasında kendisine tepki gösteren vatandaşlara silah doğrulttuğu da görülüyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor; yaralanma, silahın kullanımı ve şüphelinin motosikleti gibi detaylar titizlikle inceleniyor. Olayla ilgili resmi açıklamaların polis soruşturması tamamlandıkça paylaşılması bekleniyor.

Manisa’da kuyumcu dükkanında silahlı soygun girişimi kamerada: 2 yaralı