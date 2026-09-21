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Kayseri'de freni patlayan minibüs taksiyi sürükleyerek elektrik direğine çarptı

Develi'de yokuş aşağı inerken freni patlayan minibüs, çarptığı taksiyi sürükleyip elektrik direğine çarparak durdu; taksi şoförü Y.Y. yaralandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de freni patlayan minibüs taksiyi sürükleyerek elektrik direğine çarptı

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Develi ilçesinde yokuşta freni patlayan minibüs, önünde bulunan ticari taksiyi alarak sürükledi ve hızını alamayıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay, Tekir Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kazada taksi şoförü Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler ve soruşturma:

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde minibüsün taksiyi öne alarak sürüklediği ve daha sonra direğe çarptığı anlar yer alıyor. Görüntüler, kazanın gelişimini net şekilde kayıt altına aldı.

Olay yerinde yürütülen incelemelerin ardından minibüs ve ticari taksi yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE YOKUŞ AŞAĞI İNEN FRENİ PATLATAN MİNİBÜS, ÇARPTIĞI TAKSİYİ ÖNÜNE...

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE YOKUŞ AŞAĞI İNEN FRENİ PATLATAN MİNİBÜS, ÇARPTIĞI TAKSİYİ ÖNÜNE ALARAK, SÜRÜKLEDİ. HIZINI ALAMAYAN MİNİBÜS DAHA SONRA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK, DURABİLDİ. KAZADA TAKSİ ŞOFÖRÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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