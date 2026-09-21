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Gizli bölmede yakalanan hükümlü 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de 12 dosyadan kesinleşmiş 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.G., saklandığı evde tespit edilen gizli bölmede polis tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 23:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gizli bölmede yakalanan hükümlü 19 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

Operasyon ve yakalama:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada 7 aydır aranan S.G. isimli hükümlünün adresini tespit etti. Yapılan operasyonda ikamette arama gerçekleştirildi ve şahsın saklandığı yer olarak belirlenen gizli bölme bulundu.

Aramada bulunan gizli bölmede yakalanan S.G.'nin hakkında 12 ayrı dosya bulunduğu ve bu dosyalar kapsamında işlenen suçların arasında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ile "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarının yer aldığı bildirildi.

Adli işlemler ve sevk:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.G., resmi işlemler sonrası Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olay, ilde aranan şüphelilere yönelik çalışmanın sonuç verdiğini ortaya koydu.

KIRIKKALE&#039;DE 12 AYRI DOSYADAN HAKKINDA TOPLAM 19 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

KIRIKKALE'DE 12 AYRI DOSYADAN HAKKINDA TOPLAM 19 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI EVDEKİ GİZLİ BÖLMEDE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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