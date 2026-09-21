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Kağıthane'de üç araca yönelik kundaklama soruşturmasında dokuz tutuklama

Kağıthane'de 14 ve 16 Eylül'de aynı firmaya ait üç aracın kundaklanmasıyla bağlantılı 12 şüpheliden 9'u Esenyurt operasyonunda tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 22:36

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 22:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kağıthane'de üç araca yönelik kundaklama soruşturmasında dokuz tutuklama

Kağıthane'de art arda çıkan araç yangınlarının soruşturması

İstanbul Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde 14 ve 16 Eylül tarihlerinde aynı firmaya ait üç araçta çıkan yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmada Emniyet ekipleri, araçların yanıcı madde ile ateşe verildiğini tespit etti. Olaylara ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kundaklamanın farklı zamanlarda gerçekleştirildiğini gösterdi.

Soruşturmanın seyrine dair bulgular:

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmada, uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten Y.Y. (66) isimli kişiyle ilgili bilgi toplandı. Soruşturma kapsamında, Y.Y.'ye başka bir firma yetkilisi tarafından servis işini bırakması yönünde tehdit yapıldığı belirlendi. Bu tespit, olayların arkasında iş ilişkilerine dayalı bir ihtilaf olabileceği şüphesini gündeme getirdi.

Operasyon ve adli süreç:

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışması sonucu, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon 16 Eylül'de Esenyurt'ta, saklandıkları eve düzenlenen baskınla gerçekleştirildi ve yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve delillerin değerlendirilmesinin sürdüğünü bildirdi.

Görüntülerde ve keşiflerde elde edilen bulgular, olayların planlı bir kundaklama zincirini işaret ediyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, olayla bağlantılı olabilecek üçüncü taraf beyanları ve teknik inceleme sonuçları takip edilecek.

ARAÇ YAKMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASI

ARAÇ YAKMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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