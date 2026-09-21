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Ümit milliler Miskolc'taki Ukrayna sınavına hazırlanıyor

Ümit Milli Takım, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Ümraniye'de antrenmanlara başladı; hedef 26 Eylül'deki Ukrayna maçı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ümit milliler Miskolc'taki Ukrayna sınavına hazırlanıyor

Ümit Milli Takım çalışmalara başladı

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçında Ukrayna ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen idman, takımın hazırlık sürecini hızlandırdı.

antrenmanın odağı:

Çalışmaların yoğunluğu, maç temposuna hazırlık ve taktik uyum üzerine kuruldu. Teknik ekibin programı, oyuncuların saha içi iletişimini güçlendirmeye ve maç ritmini korumaya yönelik özel bölümlemeler içerdi. Milliler, organizasyon ve set oyunu üzerinde çalışarak rötuşlar yaptı.

maç takvimi ve hedef:

Ay-yıldızlılar, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna ile karşılaşacak; ardından 6 Ekim tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. Takım, çalışmalarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek ve kısa sürede maç gününe hazır olmayı hedefliyor.

Teknik heyet, bu periyotta rotasyon ve kondisyonu dengede tutarak eleme grubu için puan hedefini öne koyuyor; oyuncu birlikteliği ve saha disiplininin önümüzdeki süreçte belirleyici olması bekleniyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM, 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEME GRUBU MAÇINDA UKRAYNA İLE OYNAYACAĞI...

ÜMİT MİLLİ TAKIM, 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEME GRUBU MAÇINDA UKRAYNA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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