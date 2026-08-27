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Gece çarpışması Millet Caddesi'nde: Lüleburgaz'da 8 yaralı

Lüleburgaz'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı; yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece çarpışması Millet Caddesi'nde: Lüleburgaz'da 8 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece saatlerinde 8 Kasım Mahallesi Millet Caddesi'nde bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışma sonrası araçlarda bulunan ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı.

Müdahale ve sevk:

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle yol ve trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı; olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KAZA, DÜN GECE SAATLERİNDE 8 KASIM MAHALLESİ MİLLET CADDESİ’NDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE...

KAZA, DÜN GECE SAATLERİNDE 8 KASIM MAHALLESİ MİLLET CADDESİ’NDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, SÜRÜCÜLERİNİN KİMLİKLERİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN OTOMOBİL İLE SUV TİPİ ARAÇ ÇARPIŞTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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