Gece çarpışması Millet Caddesi'nde: Lüleburgaz'da 8 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece saatlerinde 8 Kasım Mahallesi Millet Caddesi'nde bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışma sonrası araçlarda bulunan ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı.

Müdahale ve sevk:

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle yol ve trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı; olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KAZA, DÜN GECE SAATLERİNDE 8 KASIM MAHALLESİ MİLLET CADDESİ’NDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, SÜRÜCÜLERİNİN KİMLİKLERİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN OTOMOBİL İLE SUV TİPİ ARAÇ ÇARPIŞTI.