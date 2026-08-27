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Ödeme kuruluşuna düzenlenen operasyonda 25,5 kilo altın ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Dinamik Elektronik Para ve Dinamik Menkul Değerler'te toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi; ön ekspertiz değeri 179 milyon 520 bin TL.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:22

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ödeme kuruluşuna düzenlenen operasyonda 25,5 kilo altın ele geçirildi

Ödeme kuruluşuna düzenlenen operasyonda 25,5 kilo altın ele geçirildi

Yasadışı bahisle mücadele kapsamındaki soruşturmalar çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ilişkin iş yerlerinde ve depolarda arama yapıldı. Operasyon sonucu toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi.

operasyonun tespitleri ve miktar dağılımı:

Hazırlanan ön ekspertiz raporuna göre, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ait altınların miktarı 12,5 kilogram olarak belirlenirken, bu kısmın anlık karşılığı 88 milyon TL olarak kaydedildi. Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait bölümde ise 13 kilogram altın bulundu ve bu kısmın anlık değeri 91 milyon 520 bin TL olarak raporlandı. Buna göre toplam ön ekspertiz değeri 179 milyon 520 bin TL olarak saptandı.

değer tespiti ve takip süreçleri:

Ele geçirilen altınların kesin değerinin belirlenmesi için İstanbul Altın Rafinerisi uzmanlarının yapacağı inceleme bekleniyor. İnceleme tamamlandıktan sonra söz konusu kıymetlerin kayıt ve muhafaza işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet birimine teslim edilerek resmi prosedürler işletilecek. Soruşturmanın devam ettiği, delil değerlendirmesi ve hukuki süreçlerin ilerlediği belirtildi.

YASADIŞI BAHİSLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÖDEME KURULUŞLARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR...

YASADIŞI BAHİSLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÖDEME KURULUŞLARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR KAPSAMINDA DİNAMİKPAY İSİMLİ ÖDEME KURULUŞUNA OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA TOPLAM 25,5 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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