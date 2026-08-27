İmamoğlu davasında koruma ve güvenlik müdürlerinin tahliye talepleri

Duruşmada sanık beyanları:

Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci duruşmasına 7’nci gününde devam edildi. Verilen 1 saatlik aranın ardından duruşmada tutuklu sanıkların, Ekrem İmamoğlunun koruma müdürü Mustafa Akın ile Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü Yener Torunlerin tutukluluk hallerine ilişkin beyanları alındı.

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek mahkemeden tahliyelerini ve beraatlarını talep etti. Beyanlarda suçlamaların reddedildiği, mevcut delil ve iddialara itiraz edildiği ifade edildi.

Mahkeme ertelemesi:

Duruşma, diğer sanıkların tahliye taleplerine ilişkin savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 31 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi. Mahkeme bu tarihte ilgili taleplerin tamamını dinleyecek ve tutukluluk değerlendirmelerini sürdürecek.

İBB davasında sanıkların tahliye talepleri alındı