Mekke'de fırtına sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım isabet etti

Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sırasında, dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğindeki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.

görüntülerdeki anlar:

Olay anına ait görüntülerde, gök gürültüsü ve yoğun yağışın eşlik ettiği fırtınanın kuleye çarpmasıyla gecenin kısa süreliğine aydınlandığı ve bu anların kameraya yansıdığı görüldü.

kabe'de ibadet devam etti:

Şiddetli fırtınaya rağmen Kabe'de bulunan müslümanların ibadetlerine devam ettiği gözlendi; bu durum, hava koşullarına karşın ibadetin kesintisiz sürdüğünü gösterdi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Şiddetli fırtınaya rağmen Kabe'de bulunan müslümanlar ise ibadetlerine devam etti.