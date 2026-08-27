Dolar 48,1291 +0,03%
Euro 56,2050 +0,02%
Bist 14.562,12 -0,33%
Altın Gram 7.180,64 -0,28%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 87,59 +0,75%
--°

Bingöl'de iki ayrı noktada çıkan yangınlar hızlı müdahaleyle söndürüldü

Bingöl'de Dikme ve Genç ilçesi Bahçebaşı'nda çıkan ot ve orman yangınları, itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl'de iki ayrı noktada çıkan yangınlar hızlı müdahaleyle söndürüldü

olayın gelişimi:

Bingöl'de iki farklı noktada aynı gün içinde yangın çıktı. İlk yangın, merkeze bağlı Dikme köyü yakınlarındaki otluk alanda meydana geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Genç ilçesindeki müdahale:

Diğer olay ise Genç ilçesi sınırları içinde yer alan Bahçebaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaydedildi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri ortak çalışma yaparak alevleri söndürdü ve yangın yayılmadan kontrol altına alındı.

Her iki olayda da yangınları fark eden vatandaşların erken bildirimi ve ekiplerin hızlı müdahalesi söndürme çalışmalarının etkin yürütülmesini sağladı. Yangınların çıkış nedenlerinin tespitine yönelik ekiplerce inceleme başlatıldı.

BİNGÖL’DE İKİ AYRI NOKTADA ÇIKAN YANGINLAR, İTFAİYE VE ORMAN İŞLETME EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL...

BİNGÖL’DE İKİ AYRI NOKTADA ÇIKAN YANGINLAR, İTFAİYE VE ORMAN İŞLETME EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruştur...
images

Güvenlik kamerası kaydetti: Karatay'da alacak verecek tartışması bıçaklanmayla s...
images

Sungurlu'da kavşakta çarpışma: ambulans ve cipte 5 yaralı
images

Kesikköprü kavşağında motosiklet kamyona arkadan çarptı, sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

Erciyes'te 2 bin 200 metrede kumla buluşma: plaj hentbolu dağda

Muğlaspor'a tecrübeli hücum hattı: İbrahim Sissoko ile anlaşıldı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı