Bingöl'de iki ayrı noktada çıkan yangınlar hızlı müdahaleyle söndürüldü

olayın gelişimi:

Bingöl'de iki farklı noktada aynı gün içinde yangın çıktı. İlk yangın, merkeze bağlı Dikme köyü yakınlarındaki otluk alanda meydana geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Genç ilçesindeki müdahale:

Diğer olay ise Genç ilçesi sınırları içinde yer alan Bahçebaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaydedildi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri ortak çalışma yaparak alevleri söndürdü ve yangın yayılmadan kontrol altına alındı.

Her iki olayda da yangınları fark eden vatandaşların erken bildirimi ve ekiplerin hızlı müdahalesi söndürme çalışmalarının etkin yürütülmesini sağladı. Yangınların çıkış nedenlerinin tespitine yönelik ekiplerce inceleme başlatıldı.

BİNGÖL’DE İKİ AYRI NOKTADA ÇIKAN YANGINLAR, İTFAİYE VE ORMAN İŞLETME EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ