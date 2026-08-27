Eskişehir'de farklı adreslerden 100 bin lira değerinde eşya çalan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık soruşturması tamamlandı

Eskişehir Emniyeti, Odunpazarı ilçesinde 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayına ilişkin yürüttüğü çalışmayı sonuçlandırdı. Yapılan tespitlerde, ev ve iş yerlerinden toplamda 100 bin TL civarında malzeme ve eşyaların çalındığı değerlendirildi.

olay ve tespitler:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesine göre, iş yeri üzerinden gerçekleştirilen hırsızlıkta tavan sacı açılarak içeri girildi ve bakır kablolar çalındı. Bu olayın maddi zararının yaklaşık 50 bin TL olduğu kaydedildi. Diğer olayda ise bir ikametten; 3 adet kablo, 1 adet matkap, 5 adet valiz ile 3 adet ahşap kapının alındığı bildirildi. Bu ikinci olayın da yaklaşık 50 bin TL civarında zarara yol açtığı değerlendirildi.

Her iki hırsızlık olayının birinde, suç anı güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı; görüntüler soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Çalışmalar sonucunda, iki ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak belirlenen A.İ. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Ayrıca polis, çalınan kapılardan birini bir iş yeri sahibi olan Ö.S. adlı kişinin satın aldığını tespit etti. Bu tespit üzerine, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi iddiasıyla ilgili olarak gerekli adli işlemler başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Emniyet yetkilileri, olaylarla ilgili delillerin titizlikle toplandığını ve sürecin adli makamların denetiminde ilerlediğini bildirdi.

OLAY ANINA İLİŞKİN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ