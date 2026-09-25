Gece yarısı su kabında misafirler: kirpi ve tilki Tuzcuzade’de görüldü

Tuzcuzade Mahallesi'nde beklenmedik ziyaretçiler:

Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde yaşayan bir aile, tavuklar için kapının önüne bırakılan su kabının gece boyunca yabani hayvanların uğrak yeri haline geldiğini fark etti. Olayda ilk olarak bir tilki, ardından da bir kirpi su kabından kana kana su içti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Kirpinin geliş serüveni:

Akşam saatlerinde evin önüne gelen kirpi, tavuklar için bırakılan su kabından susuzluğunu giderdi. Kirpiyi gören Ayşe Gider, hayvana ekmek vererek yardımcı oldu. Aç olduğu görülen kirpi, verilen ekmeği yedi, bir süre evin önünde kaldıktan sonra Gider’in kızları tarafından zarar verilmeden sevildi ve doğadaki yaşam alanına geri bırakıldı.

Tilkinin gece ziyareti ve müdahale:

Saat 22.00-23.00 sıralarında aynı eve daha önce de geldiği belirtilen tilki görüldü. Tilkinin tavuklara zarar verme ihtimalinden endişe duyan Ayşe Gider, hayvana seslenip yanına çağırdı ve yiyecek bıraktı. Tilki, bırakılan yiyecekleri yedikten sonra bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

Her iki ziyaretçinin de ev önündeki görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlar, mahalle sakinlerinin hem merakını hem de yabani hayvanlara karşı gösterdikleri hassasiyeti ortaya koydu.

BAYBURT'TA TAVUKLAR İÇİN BIRAKILAN SUYA ÖNCE TİLKİ ŞİMDİ DE KİRPİ DADANDI