Gece yarısı Sultangazi'de motosikletli saldırı: sürücü son anda uzaklaştı

Sultangazi'de silahlı saldırı anları kamerada

İstanbul Sultangazi'de gece saat 02.00 sıralarında gerçekleşen olayda, motosikletli ve kasklı iki şüpheli sokakta bekledikleri bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, saldırı sonucunda sürücü son anda uzaklaşarak kurtuldu.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'nde sokakta bekleyen iki şahıs, otomobilin gelmesini fırsat bilerek harekete geçti. Şüphelilerden biri motosikletten inip araca doğru ateş ettikten sonra sürücü hızla bölgeden uzaklaştı. Aynı zamanda saldırganın kullandığı silahın tutukluk yaptığı görüldü; bu sırada saldırgan yaya olarak kaçmaya başladı.

Olay yerinden uzaklaşan motosikletli diğer şüphelinin, bir başka sokaktan geri dönerek kaçan ortağını alıp bölgeden ayrıldığı belirtildi. Olay anına dair görüntüler, kaçış anını ve şüphelilerin hareketlerini net şekilde kaydetti.

Soruşturma ve arama çalışması:

Görgü tanığı ve kamera görüntüleriyle olayın tespit edildiği bildirildi. Yetkililer, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve görüntülerin araştırma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Sultangazi’de sokak ortasında otomobile silahlı saldırı kamerada