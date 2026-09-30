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Geleceğin kodları Manisa’da atölyelerde şekillendi

Akademi Manisa'nın ilk döneminde 126 çocuk ve genç algoritma, kodlama ve oyun programlama eğitimi aldı; sertifikaları Başkan Besim Dutlulu verdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: İrem Özkan

Geleceğin kodları Manisa’da atölyelerde şekillendi

Akademi Manisa ilk eğitim dönemini tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz 2026'da hizmete açılan Akademi Manisa, açılışının ardından ilk eğitim dönemi çalışmalarını tamamladı. İlk dönemde toplam 126 çocuk ve genç, algoritma, kodlama ve oyun programlama alanlarında eğitim aldı ve program başarıyla sonlandırıldı.

eğitim programları:

Akademi Manisa'da ilk dersler 1 Ağustos tarihinde başladı. 10-14 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen "Minecraft ile Algoritma ve Kodlamaya Giriş" kursuna 83 öğrenci katıldı. 15-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik "Unity ile 2D Oyun Programlama" eğitimini ise 43 öğrenci takip etti. Katılımcılar temel algoritma bilgileri, blok tabanlı kodlama ve 2D oyun geliştirme teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdiler.

sertifika töreni ve değerlendirme:

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika töreninde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından takdim edildi. Tören öncesinde Başkan Dutlulu, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyip geliştirdikleri oyunları oynayarak gençlerle sohbet etti ve emeklerini kutladı.

Başkan Dutlulu, Akademi Manisa'nın çocuk ve gençlerin ilgi duydukları alanlarda gelişmesine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Sertifika töreninden önce çocuklarımızla biraz zaman geçirdik, çalışmalarını inceledik. İçeride kod yazan, oyun geliştiren, elektronik ve e-sporla ilgilenen birçok çocuğumuzu gördük. Gerçekten çok keyifli ve güzel çalışmalar ortaya çıkmış" dedi. Ayrıca Dutlulu, "Kodlama, elektronik, oyun geliştirme gibi alanlar geleceğin dünyasında çok daha önemli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlerin ortaya koyduğu üretimin umut verici olduğunu belirten Dutlulu, "Belki bugün burada oyun geliştiren, kod yazan çocuklarımızın arasından geleceğin mühendisleri, yazılımcıları çıkacak" diye ekledi. Törene Başkan Dutlulu'nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Meltem Yıldırım Ekici, Akıllı Şehirler Şube Müdürü Kurtuluş Yelken, Akademi Manisa öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Akademi Manisa yetkilileri, önümüzdeki dönemlerde programların daha geniş kitlelere ulaşması ve daha fazla çocuğun dijital becerilerle tanışması hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, AKADEMİ MANİSA&#039;DA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, AKADEMİ MANİSA'DA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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