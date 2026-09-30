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Şanlıurfa'da SAS komandoları Bayraktar TB2 destekli kontrollü EYP imha gösterisi

TEKNOFEST Güneydoğu'da SAS komandoları, Bayraktar TB2 havadan desteğiyle tespit edilen el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:41

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 12:49

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EDİTÖR: İrem Özkan

Şanlıurfa'da SAS komandoları Bayraktar TB2 destekli kontrollü EYP imha gösterisi

tatbikatın ayrıntıları:

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAS (Sualtı Savunma) komandoları senaryo gereği tespit edilen bir EYP'yi (el yapımı patlayıcı) etkisiz hale getirdi. Tatbikat, festival programı kapsamında güvenlik protokollerine uygun biçimde gerçekleştirildi.

havadan destek ve sızma:

Operasyonda havadan destek, milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 tarafından sağlandı. Kahraman komandolar, helikopterle hedef bölgeye sızma yaparak patlayıcının olduğu noktayı emniyete aldı ve gerekli güvenlik tedbirlerini uyguladı. Bu aşamada ekiplerin koordinasyonu ve hava-deniz muhabere görüntüleri etkinliğin dikkat çeken unsurları oldu.

imha anı ve izleyici tepkisi:

Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü şekilde patlatılan EYPnin imha anı, festival alanını dolduran binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlendi. Gençler ıslık çalarak gösteriyi takip etti ve tatbikatın heyecanlı anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Etkinlik, hem gösterinin teknik yönünü hem de halkın ilgisini yansıtan görüntülerle sona erdi.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİNDE, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ SAS KOMANDOLARI...

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİNDE, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ SAS KOMANDOLARI, SENARYO GEREĞİ TESPİT EDİLEN EYP'Yİ PATLATARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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