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şase değiştirme şebekesine operasyon: 6 ilde 13 gözaltı

İstanbul merkezli operasyonda, şase değiştirme yöntemiyle 29 aracın piyasaya sürüldüğü ve 13 şüphelinin gözaltına alındığı tespit edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:54

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

şase değiştirme şebekesine operasyon: 6 ilde 13 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve yöntem:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye genelinde farklı illerdeki ağır hasarlı araçların şase numaralarının yurt dışından getirilen araçlara aktarılarak sahte kayıtlarla satışa sunulduğu tespit edildi. Polis, işlem için literatürde "change" olarak adlandırılan yöntemin kullanıldığını belirledi.

Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'yı da kapsayan toplam 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler ve araç sayısı:

Yürütülen operasyonlarda suça karıştığı belirlenen toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, change yöntemiyle piyasaya sürüldüğü kesinleşen 29 araç olduğunu raporladı.

Hukuki çerçeve ve soruşturmanın devamı:

Soruşturmada şüphelilere yönelik olarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık kanununa muhalefet" suçlamaları değerlendiriliyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve delil toplama ile olası ek gözaltıların gündemde olduğunu bildirdi.

Vatandaşların ikinci el araç alımlarında şase ve araç geçmişi doğrulamasını önceliklendirmesi, ekspertiz raporu ve resmi kayıt kontrollerinin yapılması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı duyarlı olunmasını ve şüpheli durumlarda ilgili birimlerle iletişime geçilmesini tavsiye ediyor.

&#039;CHANGE&#039; ADI VERİLEN İŞLEMLE 29 ARACIN PİYASAYA SÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ.

'CHANGE' ADI VERİLEN İŞLEMLE 29 ARACIN PİYASAYA SÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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