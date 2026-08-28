Kahramankazan'da 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

operasyon ve ele geçirilen madde:

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan ve Kahramankazan ilçesinde durdurulan araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada, 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Aracın plakası 34 PPL 284 olarak kaydedildi.

şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Araçta bulunan üç kişi olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

ANKARA’YA İSTANBUL’DAN UYUŞTURUCU MADDE GETİRİLECEĞİ BİLGİSİNE ULAŞAN NARKOTİK POLİSİ, DÜZENLENEN OPERASYON KAPSAMINDA BİR OTOMOBİLİ DURDURARAK ARAMA YAPTI. ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 1 KİLO 200 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.