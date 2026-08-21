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Gençler Kartepe kampında üretmeyi ve öğrenmeyi deneyimledi

Kartepe'nin Hep Genç Kartepe programıyla düzenlenen dört günlük kampta gençler eğitim, spor, sanat ve sosyal sorumluluk etkinliklerine katıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gençler Kartepe kampında üretmeyi ve öğrenmeyi deneyimledi

Kartepe'de gençlik kampı dört gün sürdü:

Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen ve Hep Genç Kartepe başlığıyla yürütülen dört günlük kamp, gençlere hem teorik hem pratik deneyim sunmayı hedefledi. Programa katılan gençler; belediye hizmet birimlerini ziyaret etmekten pazar tezgahında satış yapmaya, çevre temizliğinden atölye çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede etkinlik gerçekleştirdi.

Belediye birimleri ve başkanla tanışma:

Kamp süresince gençler, belediyenin farklı hizmet birimlerini gezerek yerel yönetimlerin işleyişine dair bilgi aldı. Katılımcılar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile bir araya geldi. Kocaman, gençlerin "öğrenen, üreten ve kendini geliştiren bireyler" olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparak belediyenin gençlere destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Saha çalışmaları, atölyeler ve geziler:

Gençler, Maşukiye Park ve Kanalpark'ta gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmalarına aktif şekilde katıldı; Kartepe Kapalı Pazar Alanı'nda tezgah başına geçerek doğrudan satış deneyimi edindi. Katılımcılar ayrıca seramik atölyesinde eğitim aldı, dart ve voleybol turnuvalarına katıldı. Gezi programında Tarihi Hikmetiye Camisi, Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, Kartepe Teleferik ve Kuzuyayla Doğal Yaşam Parkı gibi kültürel ve doğal alanlar ziyaret edildi.

Üretim süreçleri ve kapanış töreni:

Gençler, üretim süreçlerini gözlemlemek amacıyla bir fabrikayı ziyaret etti ve bir eğlence merkezini gezdi. Kamp sürecinde edinilen beceriler, atölye çalışmaları ve saha tecrübeleriyle pekiştirildi. Program, Genç Akademi tarafından düzenlenen törenle son buldu ve katılımcılara katılım sertifikaları verildi.

Kamp, katılımcılara hem mesleki farkındalık hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlayan uygulamalı bir öğrenme alanı sundu. Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek gençlerin gelişimine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

KARTEPE&#039;DE 4 GÜN SÜREN KAMPTA BİR ARAYA GELEN GENÇLER; BELEDİYE BİRİMLERİNİ ZİYARETTEN PAZAR...

KARTEPE'DE 4 GÜN SÜREN KAMPTA BİR ARAYA GELEN GENÇLER; BELEDİYE BİRİMLERİNİ ZİYARETTEN PAZAR TEZGAHINDA SATIŞ YAPMAYA, ÇEVRE TEMİZLİĞİNDEN DOĞA GEZİLERİNE KADAR BİRÇOK FAALİYETE KATILARAK TECRÜBE KAZANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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