Gençlerin sosyal yaşama katılımı için Gemlik Karacaali'de kapsayıcı kamp

Gemlik Karacaali kampında kapsayıcı buluşma

Bursa Büyükşehir Belediyesi, farklı gelişim gösteren çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla Gemlik Karacaali Gençlik Kampı'nda özel bir program düzenledi. Program, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 19-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi ve 102 kişinin katılımıyla tamamlandı.

Etkinlikler ve hedefler:

Kamp boyunca katılımcılara sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda çeşitli etkinlikler sunuldu. Amaç, farklı gelişim gösteren bireylerin sosyal etkileşimlerini artırmak, bağımsız yaşam becerilerini desteklemek ve ailelerin de çocuklarıyla nitelikli zaman geçirebileceği kapsayıcı bir ortam sağlamaktı. Program, katılımcıların yeteneklerini sergileyebileceği atölye ve grup çalışmalarıyla zenginleştirildi.

Gönüllüler ve katılımcı deneyimi:

Gönüllü kamp liderleri ve uzman ekip, her gün farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik aktiviteler düzenleyerek katılımcıların sürece aktif katılımını teşvik etti. Gönüllü Kamp Lideri Kamil Özsoy, programda emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Kampçılarımızın sanatsal faaliyetlerinde bulunmaları için çeşitli görsel sanatlarda etkinlikler düzenledik. Kamp çok güzel oldu. Herkes için verimli 5 gün geçirdik".

Etkinlikler, ailelere de destekleyici ve kapsayıcı bir alan sunarken, katılımcıların sosyal hayata katılımına yönelik somut katkılar sağlandı ve programın benzer çalışmalar için model oluşturması hedeflendi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, FARKLI GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUK VE GENÇLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMLARINI DESTEKLEMEK HEDEFİYLE GEMLİK KARACAALİ GENÇLİK KAMPI’NDA ÖZEL BİR KAMP PROGRAMI DÜZENLEDİ.