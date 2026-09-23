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Teknofest 2026 Adıyaman etabında gençler afet için otonom araçları sınadı

Teknofest 2026'nin Adıyaman etabında TUSAŞ koordinasyonunda 30 takım, 263 yarışmacı otonom İHA ve İKA ile afet senaryoları için yarışıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Teknofest 2026 Adıyaman etabında gençler afet için otonom araçları sınadı

Teknofest 2026 Adıyaman etabında ileri otonom sistemler yarışması

Teknofest 2026 kapsamındaki "İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması" Adıyaman'da başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda genç mühendis ve öğrenciler; otonom sistemler, insansız hava araçları (İHA), insansız kara araçları (İKA), yapay zeka, görüntü işleme ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirdikleri çözümlerle yarışıyor.

yarışma formatı:

Yarışmada takımlardan, afet sonrası oluşabilecek operasyonel koşulları simüle eden senaryo içinde İHA ve İKA'nın koordineli şekilde görev yapacağı otonom bir sistem geliştirmeleri bekleniyor. Operasyon sahasında İKA'nın başlangıç noktasından hedef bölgeye ulaşabilmesi için birden fazla güzergah bulunuyor; yarışma günü bu güzergahlardan yalnızca biri açık bırakılıyor, diğerleri ise fiziksel engellerle kapatılıyor. Bu nedenle takımların sistemlerinin görev sırasında açık olan güzergahı otonom olarak tespit edip kullanabilmesi gerekiyor.

saha ve testler:

Drone ile gerçekleştirilen görev test uçuşlarında İHA'ların, belirlenen test alanındaki açık güzergahı görüntü işleme ve yapay zeka algoritmalarıyla tespit etmesi, elde edilen bilgiyi gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonu'na aktarması şart koşuluyor. Yarışma hem yazılım hem de donanım entegrasyonunu, sensör füzyonunu ve gerçek zamanlı iletişimi bir arada sınayan senaryolar içeriyor.

Yarışmaya 30 takım ve yaklaşık 263 yarışmacı katılıyor. Etkinlik boyunca heyecanlı anlar yaşandı; bazı ekipler görevleri sorunsuz tamamlarken, bazı takımların İHA'ları uçuş esnasında yere düştü. Bu sonuçlar sahadaki belirsizliklerin ve gerçek zamanlı karar alma ihtiyacının altını bir kez daha çizdi.

Organizatörler ve jüri üyeleri, ekiplerin geliştirdikleri algoritmaların doğruluğu, araçların güvenliği, sistem entegrasyonu ve görev planlaması gibi kriterlere göre değerlendirme yapıyor. Yarışma, gençlerin afet müdahalesi ve arama-kurtarma senaryolarına yönelik pratik çözümler üretmesini teşvik ederken, aynı zamanda otonom sistemlerin sahadaki dayanıklılığını ve performansını test etme fırsatı sunuyor.

&#039;TEKNOFEST 2026 İleri Otonom Sistemler Yarışması&#039; başladı

'TEKNOFEST 2026 İleri Otonom Sistemler Yarışması' başladı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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