Jandarmanın sosyal destek projesi JAVSU Gaziantep'te faaliyete geçti

JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası açıldı

Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) bünyesinde faaliyet gösteren JAVSU'nun Gaziantep fabrika satış noktası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, açılışta projenin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Törene, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İbrahim Güven, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Engin Özmen katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek satış noktasının açılışı gerçekleştirildi.

Gelirlerin kullanım hedefi:

JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası ile doğal mineralli su satışı yapılacak; elde edilecek gelirlerin şehit ve gazi ailelerine, doğal afetlerde yardıma muhtaç vatandaşlara ve jandarmanın emniyet ve asayiş giderlerine katkı sağlaması hedefleniyor. JAV Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İbrahim Güven, JAVSU gelirlerinin bu amaçlarla kullanıldığını vurguladı.

JAVSU Gaziantep fabrika satış noktası açıldı