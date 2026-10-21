Dolar 49,5999 +0,04%
Euro 55,7438 +0,06%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.614,86 +0,13%
EUR/USD 1,1235 -0,04%
Brent Petrol 108,96 +0,16%
--°

Genel müdür Fidan'dan şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Pursaklar'da şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun babaevini ziyaret ederek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Genel müdür Fidan'dan şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye

Ziyaretin ayrıntıları:

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Pursaklar'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun babaevine giderek ailesiyle bir araya geldi. Ziyarette Fidan, ailenin acısını paylaştı ve yakınlarına taziye mesajını iletti.

iletilen mesajlar:

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Müdür Fidan'ın şehidin kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilediği, şehidin mukaddes emanetine kurum olarak her zaman destek olunacağının vurgulandığı ifade edildi.

vatan ve millet vurgusu:

Açıklamada ayrıca, vatan ve millet uğruna canlarını veren şehitlere rahmet, gazilere şükran duyulduğu belirtildi. Ziyaretin, emniyet teşkilatının şehit ve yakınlarıyla dayanışma sorumluluğunu pekiştirdiği kaydedildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, ANKARA PURSAKLAR’DA GÖREVİ SIRASINDA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, ANKARA PURSAKLAR’DA GÖREVİ SIRASINDA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU'NUN EVLADIYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de dron devrede: yaya olarak kaçma planı bozuldu
images

Malatya'da viyadükte otobüs ile kamyon çarpıştı, trafik bir saat kontrollü sağla...
images

Kavşakta devrilen yunus motosikleti: iki polis yaralandı
images

Konak'ta iş yerinden çıkan 672 sikke adli süreci başlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da viyadükte otobüs ile kamyon çarpıştı, trafik bir saat kontrollü sağlandı

Sermaye piyasalarına güçlü destek ve 2027 bütçesinin öncelikleri

Kavşakta devrilen yunus motosikleti: iki polis yaralandı

Dökümden dijitale: İstanbul'da metal endüstrisinin yeni dönemi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi