Gerger'de bağ evinde çalışırken yorgun mermiyle yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bağ evinin önündeki bahçede çalıştığı sırada E.M.'ye yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan kişinin adliye çalışanı olduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından E.M. önce Kahta Devlet Hastanesine, daha sonra ileri tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Tedavi altına alınan E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN GERGER İLÇESİNDE BAĞ EVİNİN BAHÇESİNDE ÇALIŞTIĞI SIRADA YORGUN MERMİNİN İSABET ETTİĞİ ADLİYE ÇALIŞANI YARALANDI.