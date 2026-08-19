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Adana'nın dağ yollarında güvenliği artıracak tünel ve heyelan ıslah çalışmaları başladı

Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli güzergâhında toplam 3.900 metre uzunluğunda iki tünel ve heyelan ıslahıyla ulaşım güvenliği güçlendirilecek.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Adana'nın dağ yollarında güvenliği artıracak tünel ve heyelan ıslah çalışmaları başladı

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Adana’nın Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri arasındaki yol koridorunda heyelan ıslahı ve tünel yapımı çalışmalarının saha çalışmaları başladı. Proje kapsamında toplam 3.900 metre uzunluğunda 2 tünel inşa edilecek ve zorlu coğrafyada ulaşımın güvenliği ve sürekliliği hedeflenecek.

Proje kapsamı ve hedefler:

Feke’ye bağlı Sülemişli bölgesindeki şantiyede düzenlenen törende, AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru ile Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal hazır bulundu. Çalışmaların bölgedeki heyelan risklerini azaltmayı, ulaşım güvenliğini artırmayı ve yolların işletme ömrünü uzatmayı amaçladığı bildirildi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci projenin uzun süredir takip edildiğini belirterek, "Bugün uzun süredir bölgede projesi devam eden ve bugün imalata başlayan tünelli Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli yol güzergah çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Allah hayırlı uğurlu eylesin" ifadelerini kullandı. Zenbilci ayrıca Kozan-Mansurlu yoluyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

Bölgedeki geçmiş olay ve maliyet:

Yapılan açıklamalarda, 6 Nisan 2023 tarihinde bölgede meydana gelen kaya düşmesi sonucu öğretmenler Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbirin, Rahime Topak ve Pınar Kılıç'ın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Yetkililer, benzer trajedilerin önlenmesinin projenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru projenin zorlu coğrafi koşullar nedeniyle yeniden planlandığını ve yaklaşık 4,8 milyarlık yatırım bedeliyle tamamlanacağını söyledi. İl başkanı Mustafa Özkan ise, "Bugün de bu yatırımlardan bir tanesi, yaklaşık 5 milyar TL bedeli olan bir yatırım. Çok ciddi bir kolaylık sağlayacak. Yatırımlarımız, hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de var, yarın da devam edecek" diye konuştu.

Şantiye ve saha çalışmalarıyla birlikte bölgedeki ulaşım altyapısında kademeli ilerleme bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla hem günlük trafik akışı hem de ağır tonajlı taşıtların güvenliği açısından önemli iyileşmeler öngörülüyor.

ADANA&#039;NIN ‘KOZAN, FEKE, SAİMBEYLİ VE TUFANBEYLİ&#039; ARASINDA YAPILACAK HEYELAN ISLAHI VE TÜNEL...

ADANA'NIN ‘KOZAN, FEKE, SAİMBEYLİ VE TUFANBEYLİ' ARASINDA YAPILACAK HEYELAN ISLAHI VE TÜNEL PROJESİNDE İLK KAZMA VURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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