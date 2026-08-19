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Elazığ'da kavun tarlalarında hasat başladı: 2026'da yaklaşık 20 ton beklentisi

Elazığ merkez Muratçık köyünde başlayan kavun hasadında, 40 dekar örnek üretimde ve TÜİK verileriyle 2026 için yaklaşık 20 ton rekolte öngörülüyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da kavun tarlalarında hasat başladı: 2026'da yaklaşık 20 ton beklentisi

Elazığ'da kavun hasadı başladı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, merkeze bağlı Muratçık köyünde Sami Eskici'ye ait 40 dekar alanda bu yıl kavun hasadı gerçekleştirildi. Hasat sırasında yetiştiricilik süreci, ürünün verim ve kalite durumu ile pazarlama imkanları değerlendirildi; üreticilerin sezona ilişkin görüşleri alındı.

Hasat çalışması ve üretici değerlendirmeleri:

Tarla ziyareti sırasında yetkililer, uygulanan üretim teknikleri ve ürün kalitesi hakkında bilgi aldı. Üreticiler sezondaki beklentilerini paylaşırken, tarla bazlı gözlemler örnek parsel üzerinden kayıt altına alındı.

TÜİK verileri ve rekolte öngörüsü:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında il genelinde 8 bin 529 dekar alanda 20 bin 526 ton kavun üretimi gerçekleştirildi. 2026 üretim sezonunda ise 8 bin 237 dekar alanda yetiştiricilik yapıldığı ve yaklaşık 20 ton rekolte elde edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

ELAZIĞ’DA KAVUN HASADI BAŞLARKEN BU YIL YAKLAŞIK 20 TON HASAT BEKLEDİĞİ BİLDİRİLDİ

ELAZIĞ’DA KAVUN HASADI BAŞLARKEN BU YIL YAKLAŞIK 20 TON HASAT BEKLEDİĞİ BİLDİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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