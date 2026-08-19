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OYAK şirketlerinin denizcilik gücü Teknofest Mavi Vatan'da buluşuyor

Erdemir, Miilux OY, OMSAN ve OYAK Liman, 20-23 Ağustos'ta Kocaeli'de TEKNOFEST Mavi Vatan'da ortak stantta MUGEM çeliklerinden yapay zekâ destekli vinçlere kadar projelerini tanıtacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Berk Doğan

OYAK şirketlerinin denizcilik gücü Teknofest Mavi Vatan'da buluşuyor

OYAK şirketleri TEKNOFEST Mavi Vatan'a ortak stantla katılıyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) bağlı dört şirket — Erdemir, Miilux OY, OMSAN Lojistik ve OYAK Liman20-23 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde ortak bir stantla yer alacak. Festival süresince şirketler, savunma ve denizcilik alanındaki yerli üretim kapasitelerini ve saha uygulamalarını ziyaretçilere anlatacak.

Millî gemiye yerli çelik: Erdemir'in katkısı:

Erdemir, Türkiye'nin yerli ve millî uçak gemisi MUGEM projesine yüksek performanslı gemi çelikleriyle destek veriyor. Stantta MUGEM maketi sergilenecek ve geminin gövdesi ile güvertesinde kullanılacak çeliklerin Erdemir tarafından üretildiği vurgulanacak. Şirketin planına göre MUGEM inşasında kullanılacak yaklaşık 40 bin ton gemi sacı Erdemir tarafından üretilmesi hedefleniyor.

Özellikle güvertede kullanılan EH460 kalite gemi çeliği; yüksek mukavemet, üstün tokluk, kolay kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Erdemir'in sunumu, ziyaretçilere yerli mühendislik ve üretim kabiliyetinin savunma projelerindeki somut yansımalarını gösterecek.

Denizaltı teknolojileri ve balistik çözümler: Miilux OY:

OYAK çatısı altındaki zırh çeliği üreticisi Miilux OY, stantta ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli denizaltı çeliklerinden örnekler sergileyecek. Şirket, yerli imkânlarla üretilen denizaltı çelikleri ve gövde profillerini tanıtacak; sergide HY 80 ve HY 100 kalite denizaltı çelikleri ile balistik plakalar ön plana çıkacak.

Miilux OY ayrıca, üretimleriyle MİLDEN ve NÜKDEN projelerindeki yerlilik oranlarını artırdığını belirtecek ve standında bir denizaltı maketiyle ziyaretçilere bu kabiliyeti görsel olarak sunacak.

Yapay zekâ destekli vinçler ve lojistik yetkinlikler:

OYAK Liman, İsdemir Limanı'nda hizmete alınan yapay zekâ destekli vinçlere ilişkin video ve açıklamaları festival boyunca ekranlarda yayımlayacak; ziyaretçilere bu teknolojinin saha uygulamaları ve verimlilik katkıları aktarılacak. Sistemlerin Türkiye'de uygulanmaya başlanan yenilikler arasında olduğu vurgulanacak.

OMSAN Lojistik ise yaklaşık yarım asırlık deneyimini ve entegre lojistik yetkinliğini tanıtacak. Firma, karayolu, demiryolu, denizyolu, depolama ve gümrükleme hizmetleriyle; otomotivden enerjiye, hızlı tüketimden sanayiye kadar birçok sektörde Türkiye'nin tedarik zincirlerine destek verdiğini aktaracak. Sunumda demiryolu yatırımları, yeşil lojistik uygulamaları ve uluslararası ağın stratejik rolü ön plana çıkacak.

Festival programı ve etkinlikler:

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmaları düzenlenecek; genç mühendis ve girişimcilerin projeleri sergilenecek. Donanma gemileri ziyarete açılacak, denizcilik tarihini yansıtan deneyim alanları ve sanal gerçeklik uygulamaları yer alacak. Etkinlik boyunca SAT, SAS ve deniz havacılık birimleri gösteriler gerçekleştirecek.

Festival, Millî Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ev sahipliğinde düzenleniyor ve katılım ücretsiz olacak. OYAK şirketlerinin ortak standı, ziyaretçilere millî teknoloji hamlesinin denizlerdeki somut adımlarını gözlemleme imkânı sunacak.

OYAK ŞİRKETLERİNDEN ERDEMİR, MİİLUX OY, OMSAN LOJİSTİK VE OYAK LİMAN, 20-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE...

OYAK ŞİRKETLERİNDEN ERDEMİR, MİİLUX OY, OMSAN LOJİSTİK VE OYAK LİMAN, 20-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE KOCAELİ’DE DÜZENLENECEK TEKNOFEST MAVİ VATAN’DA YER ALACAK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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