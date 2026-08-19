Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Elazığ’da dayanıklılık hedefi: İRAP ile risk azaltma adımları masaya yatırıldı

Elazığ'da İRAP toplantısında Dr. Cafer Giyik başkanlığında Bilim ve Destek Kurulu çalışmalarının sonuçları ve öneriler değerlendirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ’da dayanıklılık hedefi: İRAP ile risk azaltma adımları masaya yatırıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmaları değerlendirmeye alındı

Elazığ’da yürütülen afet risklerini azaltma çalışmaları, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ele alındı. Toplantıya Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik başkanlık etti ve çalıştay sürecinde hazırlanan raporlar ile öneriler masaya yatırıldı.

çalıştay ve Bilim ve Destek Kurulu değerlendirmesi:

Toplantıda, Fırat Üniversitesi akademisyenleri ile Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Bilim ve Destek Kurulu tarafından yürütülen çalıştay sonuçları sunuldu ve tartışıldı. Yapılan değerlendirmelerde mevcut çalışmaların kapsamı, tespit edilen öncelikli risk alanları ve önerilen müdahale yaklaşımları ele alındı.

kurumlar arası iş birliği ve yol haritası:

Katılımcılar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı; kaynakların etkin kullanımı, iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve uygulamaya dönük adımların zamanlaması üzerinde fikir birliğine varıldı. Toplantıda ayrıca afet risklerinin azaltılması yönündeki önerilerin uygulanabilirliği ve izlenmesi için mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Yetkililer, elde edilen çıktılar doğrultusunda eylem planlarının şekillendirileceğini ve dirençli bir Elazığ hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

ELAZIĞ&#039;DA DÜZENLENEN İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) TOPLANTISI KAPSAMINDA AFET RİSKLERİNİN...

ELAZIĞ'DA DÜZENLENEN İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) TOPLANTISI KAPSAMINDA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ELE ALINDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da AFAD'ın dron gösterisi gece gökyüzünü renklendirdi
images

Samsun'da AFAD'ın yaklaşık 50 dronla gerçekleştirdiği gece gösterisi
images

Bayburt Kalesi'nde ilk Tunç Çağı izleri gün yüzüne çıkıyor
images

Bölgenin ulaşımına yeni soluk: Gümüşhane-Bayburt havalimanında inceleme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi