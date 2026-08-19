Elazığ’da dayanıklılık hedefi: İRAP ile risk azaltma adımları masaya yatırıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmaları değerlendirmeye alındı

Elazığ’da yürütülen afet risklerini azaltma çalışmaları, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ele alındı. Toplantıya Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik başkanlık etti ve çalıştay sürecinde hazırlanan raporlar ile öneriler masaya yatırıldı.

çalıştay ve Bilim ve Destek Kurulu değerlendirmesi:

Toplantıda, Fırat Üniversitesi akademisyenleri ile Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Bilim ve Destek Kurulu tarafından yürütülen çalıştay sonuçları sunuldu ve tartışıldı. Yapılan değerlendirmelerde mevcut çalışmaların kapsamı, tespit edilen öncelikli risk alanları ve önerilen müdahale yaklaşımları ele alındı.

kurumlar arası iş birliği ve yol haritası:

Katılımcılar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı; kaynakların etkin kullanımı, iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve uygulamaya dönük adımların zamanlaması üzerinde fikir birliğine varıldı. Toplantıda ayrıca afet risklerinin azaltılması yönündeki önerilerin uygulanabilirliği ve izlenmesi için mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Yetkililer, elde edilen çıktılar doğrultusunda eylem planlarının şekillendirileceğini ve dirençli bir Elazığ hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

ELAZIĞ'DA DÜZENLENEN İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) TOPLANTISI KAPSAMINDA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ELE ALINDI