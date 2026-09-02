Girne faciasından kurtulan 8 aylık hamile ambulans uçakla Kocaeli'ye gönderildi

Girne açıklarında kurtarılan hamile hasta ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen yolcu gemisi faciasında kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, Lefkoşa’daki ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla Kocaeli'ye sevk edildi. Olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Gökdaş’ın transferine ailesinin talebi üzerine karar verildi.

Hava ambulansı ve nakil süreci:

Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak, Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’na indi. Hastaneden doktor eşliğinde ambulansa alınan Gökdaş, daha sonra uçağa nakledildi. Transfer sırasında eşi Volkan Gökdaş da kadına refakat etti. Yetkililer, nakil sırasında tıbbi takibin kesintisiz sağlandığını bildirdi.

aile anlatımı ve kazanın etkileri:

Ercan Havalimanı’nda konuşan eşi Volkan Gökdaş, 30 Ağustos günü yaşananların detaylarını paylaştı. Ailesini limana uğurladığını, geminin beklediklerinden erken hareket ettiğini ve yaklaşık 2,5 saat boyunca haber alamadıklarını söyledi. Kısa süre sonra eşinin hemşehriler aracılığıyla kendisine ulaştığını belirten Gökdaş, aileden beş kişinin kazadan sağ çıktığını ifade etti.

Gökdaş, gemide yaşanan zorlukları da aktardı: '8 aylık hamile. Sağ olsunlar gemide de yardımcı olmuşlar. Kendini kurtarmak için çok uğraşmış. Özellikle babası kendi yeleğini vermiş, kurtarmaya çalışmış.' Eşinin annesinin de onu suyun içinde yukarı çekmeye çalıştığını, gemi yan yattığında çokça boğuşma yaşandığını anlattı.

sağlık durumu ve tedavinin gerekçesi:

Hastanedeki süreçte Gökdaş’ın hafif iç kanama yaşadığı ve bunun kontrol altına alındığı kaydedildi. Bu nedenle normal seyahat etmesinin riskli olduğu, enjeksiyon, NST takibi ve diğer tetkiklerin sürdüğü bildirildi. Volkan Gökdaş, gündüz de sancılarının olduğunu ve NST'ye bağlandığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın imkânıyla ambulans uçağın temin edilmesine teşekkür etti.

aile kararları ve teşekkür:

Çift, yaşanan deneyimin ardından doğacak kızlarına vermeyi planladıkları ismi değiştirdi. Önce 'Deniz Ecem' düşünüldüğünü, olayın ardından ikinci tercihleri olan 'Alara' ismine döndüklerini söyledi. Nakil ve sevk sürecinde destek olan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililere ailece teşekkür edildi.

Gökdaş ailesi, Kocaeli'ye sevkin tamamlanmasının ardından gerekli kontrollerin yapılmasını ve hamile annenin ile bebeğin sağlık durumunun yakından takip edilmesini bekliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen yolcu gemisi faciasında kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, başkent Lefkoşa’daki tedavisinin ardından ambulans uçakla Kocaeli’ne sevk edildi.