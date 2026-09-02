Ruhsat karşılığı 200 bin euro istendiği iddiasıyla CHP'li meclis üyesi tutuklandı

olayın özeti:

Edirne'de bir müteahhit tarafından yapılan şikayet üzerine yürütülen soruşturmada, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar hakkında ruhsat onayı karşılığında 200 bin euro rüşvet istediği iddiasıyla işlem başlatıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran müşteki N.Ö. tarafından yapılan başvuru sonrası, savcılığın talimatıyla teknik ve fiziki takip uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda iddialara ilişkin deliller toplandı.

soruşturmanın yürütülmesi:

Emniyet ekipleri, şüpheli ile müşteki arasındaki görüşmeleri yakından takip etti. Soruşturmada, tarafların 1 Eylül tarihinde buluştuğu anlar ses ve görüntü kayıtlarıyla izlendi ve kayıtlar incelemeye alındı.

Kayıtların incelemesi ve savcılık yönlendirmesi doğrultusunda Yağcılar gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından dosya adliyeye sevk edildi.

adli süreç ve son durum:

Adliyeye çıkarılan Engin Yağcılar, savcılık sorgulaması ve duruşma sürecinin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Resmi makamlar tarafından yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ve soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesi devam ediyor.

200 BİN AVROLUK RÜŞVET İDDİASINDA MECLİS ÜYESİ TUTUKLANDI