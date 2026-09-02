Dolar 48,2917 +0,05%
Euro 55,9885 +0,09%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.854,94 +0,43%
EUR/USD 1,1589 -0,03%
Brent Petrol 95,68 +1,09%
--°

Ruhsat karşılığı 200 bin euro istendiği iddiasıyla CHP'li meclis üyesi tutuklandı

Edirne'de müteahhit N.Ö.'nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, ruhsat karşılığında 200 bin euro istediği iddia edilen CHP'li meclis üyesi mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 19:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ruhsat karşılığı 200 bin euro istendiği iddiasıyla CHP'li meclis üyesi tutuklandı

olayın özeti:

Edirne'de bir müteahhit tarafından yapılan şikayet üzerine yürütülen soruşturmada, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar hakkında ruhsat onayı karşılığında 200 bin euro rüşvet istediği iddiasıyla işlem başlatıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran müşteki N.Ö. tarafından yapılan başvuru sonrası, savcılığın talimatıyla teknik ve fiziki takip uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda iddialara ilişkin deliller toplandı.

soruşturmanın yürütülmesi:

Emniyet ekipleri, şüpheli ile müşteki arasındaki görüşmeleri yakından takip etti. Soruşturmada, tarafların 1 Eylül tarihinde buluştuğu anlar ses ve görüntü kayıtlarıyla izlendi ve kayıtlar incelemeye alındı.

Kayıtların incelemesi ve savcılık yönlendirmesi doğrultusunda Yağcılar gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından dosya adliyeye sevk edildi.

adli süreç ve son durum:

Adliyeye çıkarılan Engin Yağcılar, savcılık sorgulaması ve duruşma sürecinin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Resmi makamlar tarafından yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ve soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesi devam ediyor.

200 BİN AVROLUK RÜŞVET İDDİASINDA MECLİS ÜYESİ TUTUKLANDI

200 BİN AVROLUK RÜŞVET İDDİASINDA MECLİS ÜYESİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malabadi kavşağında çarpışma: takla atan araç ve 7 yaralı
images

Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı
images

Çalırlar Korosu kavşağı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırı...
images

Mahalle halkı çöp konteynerindeki alevleri bidon ve kovalarla söndürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı

Çalırlar Korosu kavşağı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Mahalle halkı çöp konteynerindeki alevleri bidon ve kovalarla söndürdü

Sarma ve üzüm tatlıları Süleymanpaşa'da yarıştı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı