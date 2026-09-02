Çalırlar Korosu kavşağı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde yaşananlar:

Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza İncesu Yalı Mahallesi Çalırlar Korosu Kavşağı'nda saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Olayda 55 AAY 655 plakalı otomobil ile 55 ARY 809 plakalı motosiklet çarpıştı.

yaralının durumu ve müdahale:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kişinin naklini sağladı. Yaralı, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yetkililer tarafından henüz paylaşılmadı.

polis soruşturması sürüyor:

Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili görgü tanıkları ve tarafların ifadelerine başvuruldu. Soruşturma devam ediyor ve yetkililer, kazanın nedenine ilişkin değerlendirmeleri tamamladıktan sonra kamuoyunu bilgilendirecek.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.