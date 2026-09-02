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Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı

Çevre Yolu Bulvarı'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği 19 AHJ 332 plakalı otomobil orta refüje çarparak takla attı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 19:56

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı

Çorum çevre yolunda refüje çarpan otomobil takla attı

Çorum'da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil orta refüje çarparak takla attı. Olayda araç sürücüsü yaralandı.

Kaza ve araç detayları:

Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, S.E.Ç. idaresindeki 19 AHJ 332 plakalı Skoda marka otomobil, sürücünün kontrolü yitirmesi neticesinde orta refüje çarpıp takla attı. Kazanın ardından araçta hasar meydana geldi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın meydana geliş koşullarını araştırıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

ÇORUM&#039;DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE ÇARPARAK TAKLA...

ÇORUM'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE ÇARPARAK TAKLA ATTI. ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN OTOMOBİL ÇEKİCİ YARDIMIYILA YOLDAN KALDIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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