Mahalle halkı çöp konteynerindeki alevleri bidon ve kovalarla söndürdü

Olayın başlangıcı:

Bartın merkezde yer alan Çaydüzü Mahallesinde bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede etkisini artırınca çevredeki vatandaşlar durumu fark etti ve müdahale hazırlığına başladı.

Mahalle müdahalesi:

Yangına ilk müdahaleyi yapanlar, itfaiyenin gelmesini beklemeden organize oldu. Vatandaşların getirdiği su bidonları ve kovalar kullanılarak alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İlk değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni resmi olarak tespit edilmedi; ancak mahalle sakinleri ve görgü tanıkları yangının çöpe atılan cam parçalarının güneş ışınlarıyla etkilenmesi sonucu başladığını tahmin ediyor. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

BARTIN'DA ALEV ALAN ÇÖP KONTEYNERİ MAHALLELİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.