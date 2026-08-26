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Gizli servis: İran yayınındaki Barron Trump iddialarını tehdit olarak inceliyor

ABD Gizli Servisi, İran devlet televizyonunda yayımlanan ve Barron Trump’a yönelik suikast iddialarını tehdit kapsamında incelediğini açıkladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gizli servis: İran yayınındaki Barron Trump iddialarını tehdit olarak inceliyor

Gizli servis İran videosunu tehdit kapsamında inceledi

ABD Gizli Servisi, İran devlet televizyonunda yayımlanan bir videoya ilişkin inceleme yürüttüğünü açıkladı. Kurum, videoda yer alan iddiaların koruma altındaki kişiler için potansiyel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Videonun iddiaları:

İran devlet televizyonunda 24 Ağustos tarihinde yayımlandığı belirtilen üç dakikalık videoda, başlık olarak "Barron Trump’ı nerede ve nasıl öldürmeliyiz?" ifadesinin kullanıldığı aktarıldı. Yayında, Barron Trump’ın takip edildiği iddia edilirken, öldürülmesi karşılığında 10 milyon dolar ödül konulduğu ileri sürüldü.

Videoda ayrıca Barron Trump’ın üniversitesinin yeri, kendisine eşlik eden araçlar ve Gizli Servis görevlilerinin konumları olduğu öne sürülen görüntüler ve grafikler kullanıldığı bildirildi. Programın sunucuları, bir kadının Gizli Servis korumasını aştığını ve Barron Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirerek oradan elde ettiği bilgileri paylaştığını iddia etti.

Gizli Servis'in açıklaması:

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gizli Servis, videodan haberdar. Koruma altındaki kişilere yönelik tehdit olarak algılanabilecek her türlü durumu araştırıyor. Operasyonel güvenlik nedeniyle koruma istihbaratına ilişkin konular hakkında açıklama yapmıyoruz."

Yetkililer, güvenlik ve operasyonel nedenlerle koruma detaylarına dair bilgi paylaşmayacaklarını, ancak benzer iddiaları ciddiyetle ele aldıklarını vurguladı.

ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump&#039;ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump&#039;a yönelik muhtemel...

ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump'a yönelik muhtemel suikast planından söz edilen İran devlet televizyonu videosundan haberdar olduklarını ve videoyu tehdit kapsamında incelediklerini açıkladı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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