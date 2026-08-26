Gyirong çevresinde toprak kayması, kayıp endişesi sürüyor

Gyirong Limanı yakınlarında meydana gelen olay

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde, Gyirong Limanı yakınlarında toprak kayması yaşandı. Olayda çok sayıda kişinin etkilendiği belirtilirken yetkililer kayıp sayısına ilişkin endişelerin sürdüğünü bildirdi.

Erişim ve altyapı kesintileri:

Gyirong İlçesi Acil Durum Yönetim Bürosu açıklamasında, limana Çin tarafından erişimi sağlayan yolların toprak kayması nedeniyle kapandığı, ayrıca bölgedeki iletişim ve elektrik hizmetlerinin kesildiği aktarıldı. Yetkililer, ulaşım ve haberleşme kopukluklarının arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını vurguladı.

Nepal tarafında turist kayıpları:

Tibet sınırındaki Nepal’den gelen açıklamada ise sınır bölgesinde sel nedeniyle etkilenen turistlere dair kaygılar paylaşıldı. Nepal Turizm Kurulu, 291'i yabancı uyruklu olmak üzere 385 turistten haber alınamadığını duyurdu. Her iki taraftaki yetkililer, kayıp kişiler için arama çalışmaları ve durumun netleştirilmesi için koordinasyon sağlanacağını belirtti.

Olayla ilgili resmi kaynaklardan gelecek ek bilgilerin beklenildiği, bölgedeki kurtarma ve güvenlik çalışmalarının öncelik olduğu ifade ediliyor.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong Limanı yakınlarında toprak kayması meydana gelirken, çok sayıda kişinin kayıp olmasından endişe edildiğini bildirildi.