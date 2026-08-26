Sümerevler'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Olayın gerçekleştiği yer ve yaralananlar:

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1724 Sokakta meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede şiddetlenen münakaşa sonucu iki kişi yaralandı.

Yaralılardan biri 88 yaşındaki Şeyho U., diğeri ise İbrahim Mete U. olarak bildirildi. Her iki kişi de iddialara göre sopa darbeleriyle yaralandı.

Müdahale, hastane sevki ve gözaltılar:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve ifadeleri alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kavgaya neden olduğu belirtilen hususların tespit edilmesi için tanık ifadeleri ve olay yerindeki delilleri değerlendiriyor.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.