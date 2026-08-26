Karabük'te yaya geçidinde çarpılan 77 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı

Karabük'te Zonguldak Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana gelen kazada, karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki M.Y. bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinde yürüyen M.Y.'ye araç çarpma anı net olarak kaydedildi; kaza sonrası trafik ekipleri bölgeye gelerek görüntüleri inceledi.

Araç ve yön bilgileri:

İddiaya göre, S.G. yönetimindeki 19 EU 303 plakalı otomobil, battı-çıktı istikametinden Cuma Pazarı Kavşağı yönüne sol şeritte ilerlerken yaya geçidine geldiği sırada çarpma gerçekleşti. Kazayla ilgili olarak trafik ekipleri soruşturma başlattı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede sarı alanda tedavisi süren M.Y.'nin sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekipleri, kaza nedenini belirlemek için görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinden incelemeyi sürdürüyor.

KARABÜK'TE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN 77 YAŞINDAKİ KİŞİYE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI. KAZA İSE BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.