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Şirvan-Pervari hattında bazı kolların 7 büyüklüğe kadar deprem üretebileceği tespit edildi

AFAD ve MTA öncülüğündeki saha incelemeleri, Şirvan-Pervari fayının bazı kollarının 7 büyüklüğe kadar deprem üretebileceğini gösterdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Şirvan-Pervari hattında bazı kolların 7 büyüklüğe kadar deprem üretebileceği tespit edildi

araştırmanın sahadaki çalışmaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile MTA Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında saha çalışmaları 25 Nisan'da başladı ve ilk etap 2 Mayıs'ta tamamlandı. Çalışmalara TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığındaki 6 kişilik ekip, Şirvan ve Pervari ilçelerinin kırsalında fay hattı boyunca incelemeler gerçekleştirdi. Ekipte Prof. Dr. Ercan Aksoy, Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Prof. Dr. Volkan Karabacak, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ ve doktora öğrencisi Büşra Yerli yer aldı.

hendek çalışmaları ve gözlemler:

İncekaya ve Köprüçay köyleri yakınlarında açılan hendeklerde fayın geçmişteki hareketleri detaylı biçimde incelendi. Araştırmacılar, hendeklerde fayın geçmişte yüzeye kadar ulaştığına ve yıkıcı deprem ürettiğine ilişkin bulgular gözlemlediklerini bildirdi. Bu gözlemler, fayın tarihsel ve jeolojik kayıtlarının sahada doğrudan izlenmesini sağladı.

bulgular ve potansiyel risk:

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fay hattının yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olduğunu ve farklı segmentlerden oluştuğunu belirtti. Sözbilir, bu segmentlerin bazı kollarının 7 büyüklüğe kadar deprem üretebilme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, fayın yeniden hareket etmesi hâlinde Siirt, Şirvan, Pervari ve Şırnak çevresindeki yerleşimlerin önemli ölçüde etkilenebileceğini vurguladı. Bu nedenle fayın son kırılma zamanının ve deprem tekrarlama periyodunun belirlenmesinin önemine işaret edildi.

projeye bağlam ve sonraki adımlar:

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, çalışmaların 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan geniş kapsamlı proje çerçevesinde sürdürüldüğünü aktardı. Ekip, hendek çalışmalarının devam edeceğini ve elde edilecek örneklerin tarihlendirilmesiyle fayın kırılma geçmişi ve tekrarlama periyodunun ortaya konacağını belirtti.

Araştırmacılar, ilerleyen süreçte farklı kollar üzerinde yeni hendek çalışmalarının planlandığını ve tarihlendirme sonuçları ile analizlerin tamamlanmasının ardından bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Bu çalışmaların bölgedeki deprem riskinin daha doğru değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR (SAĞDAN İKİNCİ) BAŞKANLIĞINDAKİ EKİP, SİİRT VALİSİ KEMAL KIZILKAYA&#039;YI...

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR (SAĞDAN İKİNCİ) BAŞKANLIĞINDAKİ EKİP, SİİRT VALİSİ KEMAL KIZILKAYA'YI (ORTADA-KARŞIDA) ZİYARET ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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