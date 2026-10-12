Göbeklitepe’nin gölgesinde müziğin kökleri: UNESCO zirvesiyle Şanlıurfa uluslararası sahnede

UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı Şanlıurfa’da başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, "Müziğin Köklerinin İzinde: Tarihin Sıfır Noktasından Modern Dünyaya" temasıyla Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika’dan gelen yaklaşık 30 ülke temsilcisini ağırlıyor. Üç gün sürecek organizasyon, kentin binlerce yıllık müzik mirasını uluslararası platforma taşımayı amaçlıyor.

Açılış programı ve sahne performansları:

Açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Müzik Şehirleri (UCOM) Koordinatörü Jacob Wagner ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; piyanist Nur Niran Pınar ve soprano Nur Nilay Pınar kardeşler, "Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar" türküsünü seslendirerek dinleyicilerden büyük alkış aldı. Ardından tenor İbrahim Halil Turgut ile piyanist Cemile Cabbar yaklaşık otuz dakikalık bir konser verdi. Açılışta ayrıca Şanlıurfa’nın kültürel zenginliklerini anlatan bir video gösterimi sunuldu.

Yerel miras, uluslararası diyalog ve kurumsal mesajlar:

Gökhan Yazgı, Şanlıurfa’nın 12 bin yıllık tarihinin, gastronomisinin ve müziğinin insanlık mirasının ayrılmaz parçaları olduğunu vurgulayarak, "Şanlıurfa’da müziği konuşmak, insanlığı konuşmaktır" dedi. Yazgı, UNESCO Şehirler Ağı’nın şehirlerin kimliklerini koruyarak birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanıdığını ve kültür ile sanatın daha kapsayıcı bir dünyanın inşasında rol oynadığını belirtti.

Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa’nın Kasım 2023’te UNESCO Şehirler Ağı’na müzik şehri olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2026 toplantısına ev sahipliği yapmanın kentin uluslararası görünürlüğünü artıracağını ve sıra gecesi geleneğinin korunması için belediye ve üniversite işbirliğiyle çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ise Göbeklitepe’den Taş Tepeler’e uzanan Neolitik mirası işaret ederek antik mozaiklerdeki müzik motifleri ve ozan Orfeus mozaiğinin bu topraklardaki müziğin derin geçmişine işaret ettiğini vurguladı. Gülpınar, toplantının kentler arası kültürel iş birlikleri ve yeni projeler üretmesi beklentisini paylaştı.

UNESCO ve katılımcı şehirlerin öncelikleri:

UCOM Koordinatörü Jacob Wagner konuşmasında şehirlerin iklim değişikliği gibi ortak sorunlarla başa çıkabilmek için iş birliğinin önemine değindi ve müzik şehirlerinin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projeler üretebileceğini belirtti. Wagner, önümüzdeki beş yıllık dönemde yerel dillerin korunması, müzik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yapılacağını aktardı.

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise somut olmayan kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek kültürel değerlerin kaybının toplumların empati kurma yeteneğini zayıflatabileceğini söyledi. Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal da müziğin barış ve kardeşlik mesajına vurgu yaptı.

Ritüeller, devir teslim ve program akışı:

Açılışta, 2018’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepeye ait miras beratı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi tarafından Vali Hasan Şıldak ve Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’a takdim edildi. Ayrıca UNESCO Müzik Şehirleri Küresi, bir sonraki ev sahibi Kansas City’ye devredildi.

Toplantı programı boyunca Kısaslı aşıklar, Kırşehir Abdalları ve dengbêjler sahne alacak; Hırvatistan ve Romanya’dan müzik grupları uluslararası programa katılacak. Tematik oturumlar, konservatuvar eğitimi, kuşaklar arası aktarım ve kültürel süreklilik atölyeleri düzenlenecek. Katılımcılar Halfeti, Göbeklitepe, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Balıklıgöl gibi kent duraklarını ziyaret edecek.

Programın son gününde Barutçu Hanı’nda düzenlenecek sıra gecesi ile Şanlıurfa’nın geleneksel müzik kültürü uluslararası konuklara tanıtılacak ve toplantının kentin kadim mirasını dünya şehirleriyle buluşturarak yeni kültürel iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ YILLIK TOPLANTISI BAŞLADI