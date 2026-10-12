Altın Portakal'da uluslararası uzun metraj yarışmasının jüri kadrosu netleşti

Uluslararası uzun metraj yarışmasının jüri üyeleri açıklandı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri kadrosu belirlendi. 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yarışmanın jüri başkanlığını Andreas Sinanos üstlenirken, jüri üyeleri arasında Nejat İşler, Yasmine Al Massri, Maryna Er Gorbach ve Fadik Sevin Atasoy yer alıyor.

Jüri başkanı Andreas Sinanos'un deneyimi:

Andreas Sinanos, Avrupa Film Akademisi (EFA), Fransız Görüntü Yönetmenleri Birliği (AFC) ve Yunan Görüntü Yönetmenleri Derneği (GSC) üyesi bir görüntü yönetmeni olarak tanınıyor. Sinanos; Theo Angelopoulos, Mickael Cacoyiannis, Chris Marker, Hiner Saleem, Jeanine Merapfeel, Selma Bakar, Tayfun Pirselimoğlu, Özcan Alper, Semih Kaplanoğlu ve Murat Pay gibi yönetmenlerle uzun metrajlı yapımlarda görüntü yönetmeni olarak iş birliği yaptı.

Sanatçının ödül geçmişi de kapsamlı: Vassiliki Iliopoulou'nun 'The Crossing' ve Yiannis Diamantopoulos'un 'True Beauty' filmleriyle Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüne layık görüldü. Sinanos; Christos Vacalopoulos'un 'Olga Robards', Nikos Cornelios'un 'Equinox' ve Lefteris Xanthopoulos'un 'The Master of Shadows' filmleriyle Selanik Film Festivali'nden ödüller aldı. Türkiye'de ise Özcan Alper'in 'Rüzgârın Hatıraları' ile Antalya Film Festivali ve SİYAD En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini elde etti; ayrıca Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Yol Kenarı' ve Murat Pay'in 'Dilsiz' filmleriyle de çeşitli festival ödülleri kazandı.

Jüri üyeleri ve kariyer vurguları:

Nejat İşler, 1995'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı, 1995 sonrası 'Kahramanlar ve Soytarılar Kumpanyası'nı kurdu. İşler, 41. Altın Portakal'da 'Mustafa Hakkında Her Şey' ve 44. Altın Portakal'da 'Yumurta' ile En İyi Erkek Oyuncu adaylıkları elde etti; 61. Altın Portakal'da 'Evcilik' filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca, İşler Avrupa Film Akademisi (EFA) üyesidir ve 2014 yapımı 'Kış Uykusu' filmindeki rolüyle uluslararası başarılara de ortak oldu.

Yasmine Al Massri, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'da tanınan oyuncu, yapımcı ve multimedya sanatçısı olarak jüriye katılıyor. Al Massri; BBC-BFI ortak yapımı ve Toronto prömiyerli 'Palestine 36' filminde başrolde yer aldı; bu yapım BFI Londra Film Festivali resmi yarışmasında gösterildi ve Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazandı. Film 2026 Akademi Ödülleri yarışında Filistin'i temsil etmek üzere seçildi. Al Massri, 'The Strangers Case' ile Seattle Uluslararası Film Festivali'nde 2024'te En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı; 'Thank You for Banking with Us' performansıyla 2025 Cannes etkinliğinde En İyi Kadın Oyuncu adaylığına ulaştı. Kariyerinin erken döneminde 'Caramel' ve 'Miral' gibi uluslararası yapımlarda da yer aldı. Televizyonda 'Quantico', 'Crossbones' ve 'Law & Order' gibi dizilerde performans sergiledi; seslendirme çalışmaları arasında Netflix 'Castlevania' ve Disney 'Mickey Mouse Funhouse' var. Al Massri, Lübnan'da Filistinli bir mülteci olarak büyüdü.

Maryna Er Gorbach, Kiev Ulusal I. K. Karpenko-Kary Tiyatro, Sinema ve Televizyon Üniversitesi ile Andrzej Wajda Film Yönetmenliği Yüksek Lisans Okulu mezunu bir yönetmen ve senarist. 2017'den beri Avrupa Film Akademisi üyesi olan Gorbach'ın son filmi 'Klondike' Sundance, Berlinale ve İstanbul Film Festivali gibi etkinliklerde ödüller kazandı ve 2023 Akademi Ödülleri'nde Ukrayna'yı temsil etti.

Fadik Sevin Atasoy, sahneye 4 yaşında Devlet Tiyatroları'nda çıktı; Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu ve UCLA'da senaryo eğitimi aldı. 2005'te 'O Şimdi Mahkûm' filmiyle sinemaya adım attı ve Altın Portakal'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Atasoy, ulusal ve uluslararası pek çok projede oyuncu, yazar, yönetmen ve jüri üyesi olarak görev aldı; 2011–2013 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Los Angeles'ta Sinema Elçisi olarak görevlendirildi ve 2014'te RedCase Entertainment'ı kurdu. Tek kişilik müzikali 'MUSE 90401' ile dünya turneleri gerçekleştirdi.

Yarışma filmleri ve ödül takvimi:

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler arasında şunlar bulunuyor: Round 13 - 13. Raunt, Six Weeks On - Altı Haftalık Veda, The Moon Is a Father of Mine - Babalarımdan Biri Ay'dır, Black Rabbit, White Rabbit - Siyah Tavşan, Beyaz Tavşan, A Turkish Case - Bir Türk Meselesi, All the Lovers in the Night - Gece Yarısı Tüm Âşıklar, Minotaur - Minotor, The River Train - Nehir Treni, Paris Paris, Riverstone, Sevda, A Bit of Light - Umut Işığı ve Sad Girlz - Üzgün Kızlar.

Festival kapsamında jüri üyeleri, yarışma filmlerini değerlendirerek ödülleri belirleyecek. Ödül töreni ve kazananların açıklanması 31 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreninde duyurulacak.

Festival ve yarışma jürisindeki bu seçki, hem Türkiye hem de uluslararası sinema çevrelerinden deneyimli isimleri bir araya getiriyor; jüri üyelerinin farklı disiplinlerden gelen birikimleri yarışma değerlendirmelerinde belirleyici olacak.

63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE; ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI’NDA JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI. JÜRİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ ANDREAS SİNANOS’UN ÜSTLENDİĞİ YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ; "NEJAT İŞLER, YASMİNE AL MASSRİ, MARYNA ER GORBACH VE FADİK SEVİN ATASOY" DAN OLUŞUYOR.