Şanlıurfa'da müziğin kökleriyle uluslararası buluşma

UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı Şanlıurfa'da başladı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri (UCOM) Yıllık Toplantısı, "Müziğin köklerinin izinde: Tarihin sıfır noktasından modern dünyaya" temasıyla kapılarını açtı. Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'dan gelen delegasyonların oluşturduğu, yaklaşık 30 ülkenin temsil edildiği organizasyon üç gün sürecek oturum, atölye ve konser programlarıyla kentin binlerce yıllık müzik mirasını uluslararası sahneye taşıyor.

Açılışta kimler vardı ve hangi mesajlar öne çıktı:

Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UCOM Koordinatörü Jacob Wagner ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile çok sayıda ulusal ve uluslararası davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından piyanist Nur Niran Pınar ve soprano Nur Nilay Pınar kardeşlerin seslendirdiği "Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar" türküsü ile devam etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Şanlıurfa’yı "12 bin yıllık" birikimi, gastronomisi ve geleneksel sanatlarıyla insanlık mirasının merkezlerinden biri olarak tanımladı ve "Şanlıurfa’da müziği konuşmak, insanlığı konuşmaktır" sözleriyle toplantının evrensel hedefini vurguladı. UNESCO temsilcileri ise müziğin sürdürülebilir kalkınma, yerel dillerin korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında bir araç olduğunu belirtti.

Program içeriği ve kültürel sunumlar:

Açılışta Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor İbrahim Halil Turgut ile piyanist Cemile Cabbar yaklaşık 30 dakikalık bir konser verdi. Etkinlik boyunca ayrıca Şanlıurfa’nın tarihini, kültürünü ve müzikal zenginliklerini tanıtan bir video gösterimi sunuldu. Belediye yetkilileri, sıra gecesi geleneğinin korunması ve kentin müzikal mirasının yeni nesillere aktarılması için üniversite ve yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışıldığını aktardı.

Miras belgeleri ve devir teslim töreni:

Konuşmaların ardından 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Göbeklitepeye ait miras beratı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi tarafından Vali Hasan Şıldak ve Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’a takdim edildi. Toplantı simgesi olan UNESCO Müzik Şehirleri Küresi ise törenle bir sonraki ev sahibi şehir olan Kansas City'ye devredildi.

Gelecek odaklı hedefler ve uluslararası iş birlikleri:

Başkan Gülpınar, toplantının sadece konserlerden ibaret olmadığını; müzik şehirleri arasında deneyim paylaşımı, dijitalleşme ve kuşaklar arası aktarım konularında somut iş birlikleri geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi. UCOM Koordinatörü Jacob Wagner, şehirlerin iklim değişikliği gibi ortak zorluklarla mücadelede birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti ve önümüzdeki beş yıl için yerli dillerin korunması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında projeler yürüteceklerini açıkladı.

Sahne programı ve kent turları:

Üç gün sürecek etkinliklerde Kısaslı aşıklar, Kırşehir Abdalları ve dengbêjler gibi yerel temsilciler sahne alacak; Hırvatistan ve Romanya'dan gruplar da uluslararası programa katılacak. Tematik oturumlar, konservatuvar eğitimi, müziğin kuşaklar arası aktarımı ve kültürel süreklilik üzerine atölyeler düzenlenecek. Konuklar ayrıca Halfeti, Göbeklitepe, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Balıklıgöl gibi kent mekânlarını ziyaret ederek yerel kültürü deneyimleyecekler. Programın son günündeki Barutçu Hanı sıra gecesi ise Şanlıurfa’nın geleneksel müzik kültürünü uluslararası konuklara tanıtmayı amaçlıyor.

Toplantı yetkilileri, etkinliğin Şanlıurfa’nın UNESCO müzik şehri kimliğini güçlendirmesini, kent mirasının dünyaya daha görünür hale gelmesini ve yeni kültürel iş birliklerine zemin hazırlamasını hedeflediklerini belirtiyor.

Şanlıurfa UNESCO müzik Şehirleri Zirvesine ev sahipliği yapıyor