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Hazırlıklar başladı: Gençlerbirliği trabzonspor sınavına odaklandı

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde çalışmalara başladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlıklar başladı: Gençlerbirliği trabzonspor sınavına odaklandı

Gençlerbirliği, trabzonspor maçı hazırlıklarına start verdi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan başkent temsilcisi, kamp çalışmalarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde sürdürüyor. Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından teknik ekip tarafından verilen iki günlük izin dönüşünde bugün gerçekleştirilen antrenman, takımın maç temposuna uyum sağlama amacını taşıdı.

Antrenmanın içeriği ve çalışma düzeni:

Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde başlayan günün ilk çalışması, oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda top sürme ve isabetli pas organizasyonlarına önem verildi; dar alanda paslaşma ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada üç takımın dönüşümlü maç yapmasıyla tamamlandı. Çalışmanın temposu ve uygulanan fikirler, deplasmandaki zorlu sınav öncesi oyunun ritmini yakalamaya yönelikti.

Takım içi atmosfer ve küçük kutlama:

Antrenman öncesinde bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise oyuncu moralini yükselten küçük bir kutlama oldu. Dün 23 yaşına giren savunmacı Zafer Göktuğ Erdem için takım arkadaşları sürpriz doğum günü hazırladı. Pastanın mumlarını üfleyen Zafer Göktuğ, kutlamayı teknik ekip ve takım arkadaşları ile paylaştı; pastadan ilk dilimi ise Ensar Kemaloğlu ikram etti.

Başkent ekibinin hedefi, izin döneminden sonra toparlanarak Trabzonspor karşısında sahada disiplinli ve tempolu bir görüntü sergilemek. Teknik ekip, idmanlarda görülen eksiklere göre hazırlık programını sıkı tutacak ve maç öncesi son antrenmanlarla kadroyu netleştirecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN BAŞKENT EKİBİ...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN BAŞKENT EKİBİ, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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